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霍華特當選 洛縣政委會再度女性當家

記者陳懿/綜合報導
西好萊塢市議員霍華特戰勝州參議員赫茲柏格，當選洛杉磯縣第三區縣政委員。（霍華特競選網站）
西好萊塢市議員霍華特戰勝州參議員赫茲柏格，當選洛杉磯縣第三區縣政委員。（霍華特競選網站）

洛杉磯縣政委員（Los Angeles County supervisor）第三區競選見分曉，候選人員霍華特（Lindsey Horvath）17日晚宣布勝出，使得洛杉磯縣政委員會再度全數由女性組成。

在這場競選活動中，現任西好萊塢（West Hollywood）市議霍華特以近20,000票領先對手州參議員赫茲伯格（Bob Hertzberg）。霍華特將於12月5日接任退休的第三區政委庫爾（Sheila Kuehl）。該選區域包括洛杉磯西區和聖費南度谷（San Fernando Valley），共有十個城市、25個縣屬地，以及50個社區。該區的人口組成為43%白人、37%拉丁裔、12%亞裔，以及4%非裔。

競選過程中，霍華特支持洛杉磯縣「A議案」，該公投案要求授權縣政委員會可以罷免民選的警局局長。她也公開向現任警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）喊話，不支持他競選連任。「A議案」最終以超過70%的支持率通過，維拉紐瓦競選連任也落敗。

霍華特還表示將優先處理洛杉磯縣無家可歸者、治安，環境保護三項議題。她表示：「我會適當分配資源來解決這些緊迫的需求。我們將建立一個能夠反映地區多樣性的團隊來幫助社區。」

今年67歲且從政經驗十分豐富的赫茲柏格，擁有加州州長紐森（Gavin Newsom）和聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）的背書，最終仍不敵年輕一輩民主黨人霍華特，她也得到洛杉磯縣民主黨（L.A. County Democratic Party）力挺。

洛杉磯 民主黨 參議員

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