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羅省中華會館首長選舉熱身 4人發表競選理念

記者劉子為╱洛杉磯報導
2023羅省中華會館四大首長候選人，(左起) 副主席候選人司徒展環、主席候選人李金生、監事長候選人胡卓球、副監事長候選人林鐘博（記者劉子為╱攝影）
2023羅省中華會館四大首長候選人，(左起) 副主席候選人司徒展環、主席候選人李金生、監事長候選人胡卓球、副監事長候選人林鐘博（記者劉子為╱攝影）

2023羅省中華會館四大首長選舉熱身賽登場，李金生和司徒展環搭檔參選正副主席，胡卓球和林鐘博搭檔參選正副監事長。四人於11月18日在華埠（Chinatown）金龍酒家召開新聞發布會，公布參選政綱振興華埠。

四位候選人經由各僑團首長推薦。主席候選人李金生現任中華會館理事兼華埠社區聯盟會長，他表示如果當選，他將秉承國父精神，發揚中華文化，為華埠謀福利。他的政綱要領：帶領中華會館參與華埠社區聯盟，並積極爭取Lot45官地；多方向解決華埠經濟發展區(BID)問題；增強與市政府、縣政府、警察局等官員的聯繫；展開擴大中華墳場場地等。

副主席候選人司徒展環現任鳳倫公所主席，他表示將支持李金生主席競選團隊，維護中華會館章程，增加華埠知名度，包括引入更多高消費的民眾和遊客。同時，他計畫與市政府商討降低華埠的停車收費。

監事長候選人胡卓球和副監事長候選人林鐘博也分別發表了他們的競選理念和政綱，核心包括弘揚中華傳統文化、遵守美國和加州當地法規、全力配合中華會館主席及理事會工作等。

四首長候選人致詞後，到場的顧問們也簡短發言，紛紛表示支持候選人，一同創造華埠的美好未來。選舉投票將於12月舉行。

中華會館僑領大合影。（記者劉子為╱攝影）
中華會館僑領大合影。（記者劉子為╱攝影）

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