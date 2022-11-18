南加5家星巴克響應全美罷工

星巴克工會成員在店門外擺攤抗議，稱星巴克工時過長，給薪過少。（abc7截圖）

南加州 數百名星巴克 工會員工11月17日（周四）勇敢站上街頭參與罷工 ，希望總公司能給予更合理的上班時間及工資待遇，而此次罷工也恰逢星巴克一年一度的免費紅杯贈送日。

大洛杉磯地區共計五家門市參與此次罷工，包含長提市（Long Beach）、安那罕（Anaheim）、洛市分點等店，身為工會創始店之一的雷克伍分店（Lakewood）也一同參與這次罷工。領頭者之一加西亞（Wyatt Valerie Garcia）表示，工會成員曾嘗試多次與公司談判，但總公司都毫無反應，讓他們感覺不被重視，因而決定在最忙碌的紅杯日罷工，也間接減少了排班困難。工會強調，工會與總公司談判時並沒有提出任何過分要求，只希望總公司可以接受談判條件起草書，過分的行徑讓25州不同分店一起響應活動。

這次的罷工日恰逢星巴克一年一度的紅杯日，每年星巴克都會選在年底的其中一天發放免費紅杯給顧客，並採限量模式，讓收藏家爭先搶後的排隊搶杯，也讓員工們紛紛避開當天的排班。

星巴克總公司對於抗議活動則表示，他們知道此次罷工活動，也尊重員工合法抗議的權利，但參與的分店數量僅占9000家的一小部分。公司會繼續與所有合作夥伴，並肩合作，讓星巴克成為一家為所有人服務的公司。

國家勞工關係委員會（National Labor Relations Board）表示，自去年年底以來有至少257家星巴克門店投票決定參與工會，57家商店選擇不加入工會。目前工會正嘗試與其中53家分店洽談，希望可以勸其回心轉意，截至目前，已舉行13次會議，但未達成任何成效。

而星巴克的爭議事件也不是第一次了，密西根州（Michigan）安納堡（Ann Arbor）分店就曾因不滿工會的抗議活動，惡意解雇一名工會參與員工。讓該分店主管多番上法庭請願總公司恢復該職員崗位，並停止干預抗議活動，但都未得到任何正面回應。