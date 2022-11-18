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假食用油流入知名網站 海關緝各類仿冒名品市值10億

記者趙健／卡森市報導
被查獲的假冒橄欖油。（記者趙健／攝影）
被查獲的假冒橄欖油。（記者趙健／攝影）

聯邦海關與邊境保護局(CBP)11月17日公布，2022財年累積截獲價值超過10億美元的假冒商品，與去年同期相比增長38%。除各類假冒名表、奢侈品牌的皮包鞋履外，近一年來生活用品和糧油食品也被查獲造假。CBP官員提醒消費者，購物季來臨，網上購物應提高警惕，即便是知名網站上也可能存在假貨。

CBP洛杉磯/長堤港總監Donald R. Kusser表示，作為美國最大的對外港口，洛杉磯/長堤港每年有數以萬計的商品通過此地被銷往美國各地。近年來，假冒商品日益猖獗，自2021年10月至2022年9月，我們已查獲市值累積超10億美金的假冒商品，比2021財年的同期數值高38%。而在全國範圍內，2021財年，CBP共緝獲2萬7000多件假冒商品，市值超過33億美元，比2020財年增長152%。

被查獲的Lysol消毒噴霧。（記者趙健／攝影）
被查獲的Lysol消毒噴霧。（記者趙健／攝影）

Kusser指出，假冒產品中占比最大的一直以來以鞋包為主，但疫情後，也出現了一些相對平價的偽造商品。例如Lysol的消毒噴霧、食品橄欖油等。因為這些商品價格本身市場定價就不高，再加上美國一直以來較為關注食品安全，讓消費者們購買時往往會對這類生活用品和食品掉以輕心。另外，這些冒牌貨的銷售渠道多為假冒網站和非法銷售渠道；但隨著電子商務的興起，造假者已經大膽到開始在知名的網絡平台上以假亂真，欺騙消費者。 「我們希望藉此機會提醒消費者，在聖誕購物季提高警惕。」

名牌鞋包依然是最受造假者歡迎的產品。（CBP）
名牌鞋包依然是最受造假者歡迎的產品。（CBP）

Kusser還補充，雖然這些假冒商品大多不會對消費者造成傷害，甚至也存在消費者因為價格低廉對一些看似無關緊要的假貨「明知故買」的情況，但這些也都是使造假者變得越發大膽的原因。

對於日益氾濫的假冒商品，Kusser提醒消費者：「如果不是從商標持有者或者生產商那裡直接購買商品，先應該搞清楚商品零售商的大概背景，確認他們是否可靠。當然，最好還是能在獲得品牌授權的零售商處消費；如果在網上購物，應注意查看買家評論，並留心賣家的電話和地址；另外，如果商品價格過於便宜，則應該懷疑是否可能遇到了假冒商品。」

有關識別假冒商品的更多信息可登陸StopFakes.gov。品牌持有者可通過https://iprr.cbp.gov/向CBP登記商標和版權，以此避免品牌受仿冒產品的影響。民眾也可以致電1-800-BE-ALERT舉報涉嫌侵犯知識產權、欺詐及非法貿易活動，還可以登陸https://www.iprcenter.gov/referral/或致電 1-866-IPR-2060向國家智慧財產權協調中心(National Intellectual Property Rights Coordination Center)報告違規行為。

CBP洛杉磯/長堤港提醒民眾購物季謹防假貨。（CBP）
CBP洛杉磯/長堤港提醒民眾購物季謹防假貨。（CBP）

CBP 長堤 洛杉磯

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