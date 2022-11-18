安大略機場旅客 上月54萬創新高

安大略國際機場標誌。（ONT官網）

南加 州內陸安大略國際機場 （ONT）最新統計，客運量連續八個月持續增長，10月間旅客人數超過54萬1000人次，創下新高。

據機場近日發布資訊，2022年連續八個月機場旅客人數已經超過疫情 發生前水平。旅客人數連續第六個月超過50萬人次。機場官員表示，10月旅客人數是2016年地方接掌管理權以來單月最高，創下單月新高。

與2019年10月相比，機場2022年10月國際旅客人數增長20%，國內旅客增加9.2%，經過該機場的旅客總數增加7.3%。

整體數據統計顯示，機場10月接待國內國際旅客總計54萬1730人次，三年前同期是50萬4550人次。2021年10月為49萬4727人次。

自2022年初以來，機場共接待旅客475萬1246人次，比較2019年同期增加近20萬人次，比疫情大流行期間的2021年同期增加110萬人次。

安大略機場管理局理事會主席瓦普納（Alan D. Wapner）表示，機場接待旅客人數持續超過疫情發生前水平，顯示機場具有強勁復甦能力，以及廣大旅客通關體驗機場服務，對機場各項功能的充分信任。

除了客運數量創下新高，據機場報告，2022年10月機場貨運量也有一些變化。該機場被視為南加另一個物流樞紐，通過機場物流業務每年為該地區帶來178億元收益。據牛津經濟研究機構（Oxford Economics）統計，該機場在2020年的貨運量增長居全美同類機場第二位，2021年貨運量達到90萬噸。