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羅蘭岡「最後綠地」建案 反對聲大

記者啟鉻╱洛杉磯報導
關於建案羅蘭岡社區公聽會現場。（記者啟鉻╱攝影）
關於建案羅蘭岡社區公聽會現場。（記者啟鉻╱攝影）

南加聖蓋博谷東區一個高爾夫球場的建案，遭到周邊部分居民抵制。14日晚，開發商在羅蘭岡社區中心舉辦公聽會，參與的社區居民質疑高爾夫球場建案給周邊環境帶來負面影響。據悉，這個高爾夫球場被不少人視為羅蘭岡僅存的一塊綠地。

公聽會由現任羅蘭岡社區協調委員會主席陳正治主持。一位居民代表說，目前該建案並未獲得徹底通過，呼籲華裔居民在下次公聽會表達心聲。反對建案的民眾還自發成立保護球場網站。

該建案位於可利馬路（Colima Road）上的 Royal Vista Golf Course高爾夫球場，球場覆蓋縣屬地羅蘭岡和核桃市。開發商計畫在球場土地上，建設近250個單位獨立屋，以及70多個單位聯排城市屋。建案遭到居民反對。2021年末前，部分居民曾舉行抗議集會，公開表達反對聲音。居民反對的原因主要是，一旦住宅落成新的居民進駐，會導致交通壅堵，帶來嚴重環境問題，如空氣污染、用水負擔加重、空地減少等。

持反對態度民眾還設立SaveRoyalVista.com網站，列出反對重點。指出該建案有諸多負面影響，包括，強化交通、噪音、犯罪、污染等對周邊社區造成的負面影響，甚至因人口密集，導致用水量突增，給周邊社區造成用水壓力。據洛杉磯縣消防局稱，社區為避免火災，必須存留防火帶和人員疏散地點，一旦球場空地被建築物占有，當地社區就無法對火災避險，對生命有威脅。

一旦建案開始施工，負面影響更是多多，持續施工噪音，以及大規模土石方運輸，造成空氣污染。

此外，這塊高爾夫球場，是社區中最後一塊面積較大綠地，用於開發建案將毀壞野生動物棲息地，以及通往附近生態區 的動物遷徙走廊。進一步說，建案將助長氣候危機，多層高密集住宅、鋪設硬面道路會限制與水對地面滲透性，會進一步影響地下水位。

在建案附近社區居住30餘年的郭媽媽說，一個社區不僅要有住宅，還要有綠地、植被，要有綠蔭環抱，住宅不要太緊密。綠地與住宅分布要有合適比例。所以建案住宅密度較高，對社區不是好事情。高爾夫球場因建案，可能有數百棵樹被砍伐，剷除原有草坪，破壞人居環境。而且並沒有經過全體居民同意，就改變地目，這些都是不容許的。

從事物業管理的Linda Kuo表示，該建案並沒有最終獲得通過，還在聽取民眾反映，每位居民都可表達意見。她說，部分華人居民誤解，認為項目已經通過，表達反對意見無法起到作用。她表示，12月6日晚6時，在羅蘭岡社區中心（18150 Pathfinder Rd.）有洛縣府地方計畫部門舉辦另一場關於建案公聽會，呼籲民眾積極參與。

羅蘭學區前教委聶曼麗表示，希望社區持續發展，但發展中各項建案開發要尊重居民意見，比如高爾夫球場建案要建設獨立屋，不要去建設高密度住宅，對周邊環境有諸多負面影響，這是社區居民不樂於見到的。

羅蘭岡 核桃 洛縣

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