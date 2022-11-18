任期屆滿 經文處長黃敏境將奉調回台

洛杉磯經文處長黃敏境曾多次在公開場合及主流媒體中勇於表達，堅守台灣自由民主的決心。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處）

近日僑社消息靈通人士指出，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境，因其駐外任期已滿，外交處近期頒發人事令宣布，黃敏境將於三個月內調動回台。這項消息已由駐洛杉磯台北經文處有關人員證實。

黃敏境雖然派駐洛杉磯不過兩年餘，但因形象極具親和力，且勇於為台灣發聲，深受僑胞愛戴。一些獲悉他將調離洛杉磯的僑胞均表示不捨，並對他在洛杉磯的表現表示肯定。

駐洛杉磯台北經文處有關人員指出，黃敏境處長抵任洛杉磯迄今已近兩年半，依「駐外外交領事人員任用條例」規定，一次駐外期間合計不得逾九年，因此他此次調離是依相關法規辦理的正常輪調。他之前曾任駐美代表處公使、及駐休士頓辦事處處長等職位，加上此次外派合計已近八年半。

駐洛杉磯台北經文處強調，人事令頒發後，外交人員可在三個月內自行決定返台時間。但現在時段已近年末，黃敏境處長應該會在過年後返台。繼任者將由現任邁阿密經文處處長紀欽耀接棒。

國民黨美西南支部前主委謝宗煌表示，因為疫情 以及他的政治立場等因素，他與處長不算常接觸。但對於黃處長的熱心、勇於替台灣發言、及對僑界貢獻，大家都有目共睹。他這段時間的任期表現，非常值得大家為他鼓掌讚揚。

南加州 中文學校聯合會會長李梅如表示，黃處長是個十分有遠見、創新，也一直努力為台灣在主流社會勇於發聲，提高台灣能見度的長官。相信在他調動回台後，僑界會十分想念他，但也相信他會在台灣繼續為台灣的國際地位努力貢獻。

台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峯表示，雖然黃處長在洛杉磯大部分任職期間都是疫情瀰漫的時候，但他為了台灣多次在主流媒體中勇於發聲的表現，讓許多台僑都感到十分窩心。