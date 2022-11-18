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麗浪多灘海鮮市場 免趕早也能盡享生猛海產 還能保鮮帶回家

記者朱敏梓／洛杉磯報導
多達幾十種魚類選擇。（記者朱敏梓／攝影）
多達幾十種魚類選擇。（記者朱敏梓／攝影）

加州不乏許多著名的海鮮市場，例如洛杉磯著名的聖彼渚魚市（San Pedro Fish Market），凌晨四五點就有民眾早早地排隊，一開市就搶購一空。但位於麗浪多灘（Redondo Beach）的海鮮市場「Quality Seafood」，不僅不用早起，還提供海鮮加工服務，民眾可以直接帶回家大快朵頤。

影音來源：記者朱敏梓

這個美式海鮮大排檔，還擁有兩層戶外用餐區，在海邊愜意的漫步之後，不如坐下來吃個海鮮，喝個啤酒，享受加州的休閒時光。

螃蟹區有大龍蝦和帝王蟹腿。（記者朱敏梓／攝影）
螃蟹區有大龍蝦和帝王蟹腿。（記者朱敏梓／攝影）

「Quality Seafood」作為西海岸最大的海鮮市場之一，至今已有65年歷史，自1953年以來一直提供最好、最新鮮的海鮮。民眾可以挑選新鮮的螃蟹、蝦、各種類型的魚、生蠔等，甚至還有美味的活海膽。「Quality Seafood」與當地漁民以及夏威夷的魚商合作，光是魚類就有多達幾十種選擇，包括紅鯛魚、大比目魚、岩鱈魚、牛奶魚、鯛魚、紅鯔魚、鱒魚、條紋鱸魚、鯰魚、羅非魚、鯕鰍、沙丁魚、鳳尾魚、章魚、魷魚等。

海膽、龍蝦、生蠔、蛤蜊濃湯等組成的海鮮大餐。（記者朱敏梓／攝影）
海膽、龍蝦、生蠔、蛤蜊濃湯等組成的海鮮大餐。（記者朱敏梓／攝影）

「Quality Seafood」的海鮮種類多到讓人眼花撩亂，以生蠔吧為例，有25到30種不同的牡蠣可供選擇，還有大約10種不同的蛤蜊、2種貽貝、鳥蛤、長春花和海螺。 而在螃蟹區，珍寶蟹、藍蟹、帝王蟹等一應俱全，更有肉質非常鮮嫩的蜘蛛蟹。生猛的大龍蝦也是「Quality Seafood」的一大特色。

工作人員展示超大蜘蛛蟹。（記者朱敏梓／攝影）
工作人員展示超大蜘蛛蟹。（記者朱敏梓／攝影）

挑選完生海鮮之後，民眾可以選擇現場烹飪製作，通常都是蒸熟的方式，如果是魚類則可以選擇炸魚或者是烤魚，還可以選擇生魚片的食用方式。工作人員會給一個小卡片，大約20至30分鐘之後，就可以在取餐口領取食物。即使是想帶著生的海鮮回家製作，工作人員也會非常貼心的包裝好，放上滿滿的冰塊，確保海鮮的新鮮度。現場還提供各種處理魚類的服務。

「Quality Seafood」有 25-30 種不同的牡蠣可供選擇。（記者朱...
「Quality Seafood」有 25-30 種不同的牡蠣可供選擇。（記者朱敏梓／攝影）

除了各類生海鮮之外，「Quality Seafood」還有蛤蜊濃湯、魷魚、龍蝦濃湯、炸魚和薯條、木板路龍蝦捲和炸蛤蜊條等現成的美食可供選擇，現場還有雞尾酒類的沾醬（cocktail sauce）、番茄醬、黃油等調料包供應。

在現場用餐的民眾，自然需要點一杯啤酒或是雞尾酒，才能與一桌海鮮大餐相配，「Quality Seafood」的酒水吧提供 14 種精釀啤酒，例如 Modelo Especial、Corona、Stella Artois、Coors Light 和 Bud Light，還有各類雞尾酒和氣泡酒、清酒可以選擇。

不止海鮮大餐，麗浪多灘更擁有令人難忘的美景，在海邊棧道漫步，或是在海邊的小酒吧聽著樂隊live演出，抑或是坐著遊艇出海玩耍，都是非常不錯的選擇。不知道南加週末去哪裡的民眾，不如去帶著家人或者朋友去麗浪多灘，享受這令人難忘的海景和美味的海鮮大餐吧！

加州 南加 洛杉磯

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