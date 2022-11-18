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亞凱迪亞高中女子高球隊 勇奪加州校際賽亞軍

記者丁曙／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞高中女子高球隊教練 Robbie Greep（中）率隊贏得2022加州校際錦標賽亞軍。（Arcadia HS）
亞凱迪亞高中女子高球隊教練 Robbie Greep（中）率隊贏得2022加州校際錦標賽亞軍。（Arcadia HS）

2022加州校際女子高爾夫球錦標賽（2022 CIF State Girls Golf Championship）16日在聖蓋博鄉村俱樂部（San Gabriel Country Club）落幕，亞凱迪亞高中（Arcadia HS）女隊贏得團體亞軍和一項個人第三名，六名球員中五人是華裔，她們聯手取得該校女子高球賽季史上最好成績。

亞凱迪亞高中隊女子高球隊贏得2022加州校際賽亞軍合影。（Arcadia HS）
亞凱迪亞高中隊女子高球隊贏得2022加州校際賽亞軍合影。（Arcadia HS）

亞凱迪亞高中女子高球隊有Qiman Hu、Cadye Wang、Madeline Lee、Zoe Sprecher、Jessie Kong和Erica Lee，她們 16日參加加州校際錦標賽（CIF），這場比賽匯集了加州最好的高中女子高爾夫球隊。亞凱迪亞高中隊發揮出色，以超過標準桿18桿以及總分378（高球賽分數越低越好）的好成績，順利捧下了亞軍盃，其中Erica Lee 還獲得個人項目第三名。團體和個人項目皆為該校女子高球賽季創下很好的成績。

亞凱迪亞高中隊高球隊員Erica Lee （中）獲得2022加州校際錦標賽個人項...
亞凱迪亞高中隊高球隊員Erica Lee （中）獲得2022加州校際錦標賽個人項目第三名。（Arcadia HS）

亞凱迪亞高中隊主教練 Robbie Greep於 2001 年組建女子高爾夫球隊，他在比賽後表示，「我為所有這些女學生，以及她們本賽季的努力感到無比自豪。她們不僅安排了嚴格的學習計畫，而且花費了無數時間練習揮桿，並且出色完成了整體高球比賽。」

高球 亞凱迪亞 加州

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