洛市4新議員出線 下屆市議會成形

洛杉磯市政府議會廳。（LA City Hall官網）

全美第二大都市洛杉磯 市市議會（L.A. City Council）今年有四席改選，分別為第五、11、13和15選區。據洛縣 選務局11月15日公布的最新結果，四位新議員已經浮現，下一屆市議會即將組成。

四位新人麥克奧斯克 (Tim McOsker) 、馬丁內斯 (Hugo Soto-Martinez)和雅羅斯拉夫斯基 (Katy Young Yaroslavsky)，以及朴翠西 (Traci Park)分別在各自的選區宣布獲勝。代表第13區連任兩屆的奧法雷爾 (Mitch O'Farrell) 將要離開議會，改換跑道競選市長的15區市議員布斯卡諾（Joe Buscaino）也已敗選。

在洛市議員第五區競選中，雅羅斯拉夫斯基領先對手耶布里(Sam Yebri) 1萬1000多票，他們之間的主要區別，包括對公共安全、無家可歸者和經濟適用房的處理方式。

在第11區競選中，韓裔 朴翠西獲得4萬1042票占比53.52%，對手艾琳達林（Erin Darling）獲得3萬5648票占比46.48%。這場競選的主要議題是如何處理好無家可歸問題。

在第13區選舉中，尋求連任的奧法雷爾已在15日下午認輸。截至本周二，挑戰者馬丁內斯以55%對45%的明顯優勢領先奧法雷爾，選票超出約5000票。

15區市議員開放選舉，兩位新人對決。麥克奧斯克已在15日宣布獲勝，他的選票領先對手桑多瓦爾（Danielle Sandoval）近三分之二。到目前為止，麥克奧斯克獲得2萬862 票，占比65.24%，桑多瓦爾獲得1萬1115張選票，占比34.76%。該選區現任市議員布斯卡諾在完成兩個任期後，今年改換跑道競選洛杉磯市長，但是努力失敗。