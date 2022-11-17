洛城新語／華人大巴和現金成執法對象

洛城新語。

美國華人 喜歡身帶過多現金，如今風險更大。近日網上流傳視頻，上周四(10日)在喬治亞州，一輛華人大巴士被執法部門攔截，搜查幾小時後，警察 沒收大量大麻和現金。據說車上乘客大部分是華人，有人沒身分、英語不好，辛苦打工賺的現金，也被警察以販售大麻之嫌而沒收。

這輛巴士是華人經營的客運，在北卡州註冊。警察以緝毒名義攔查，在一個乘客的旅行箱中搜到面額20元、100元的幾疊鈔票，有些是從巴士下層行李箱包裹中搜出，內情顯然不單純。

這個消息值得全美華裔關注。因為它意味幾個現象：一，警察執法已盯上華人，在紐約或東岸各州常發生，可能蔓延到加州和西岸，尤其華人經營的跨州巴士。這些巴士票價低廉、班次多，是各族裔長途旅行最依賴工具，很多沒身分的華人打工族，也靠這類巴士來往各州之間謀生、換工作或訪友。

警察盯上他們，搜查全車旅客、沒收現金，使合法和非法的錢都被抄走。首先，警察有無出具法官開的搜索票？如果沒有搜索令，業主和乘客就有權維權和求償。如果警察沒收現金不開扣押收據，豈不變成搶劫，有黑吃黑嫌疑，就構成瀆職和貪腐等罪嫌了。

二，現在東西岸許多跨州巴士，確實成犯罪死角，諸如毒品或大麻轉運、現金來往和洗錢，都靠巴士接駁。華人非法移民打工常全部收現金，經常身帶數千甚至數萬現金旅行，很容易被認為是參與犯罪。紐約日前才破獲洗錢大案，逮捕多名華人，華人喜歡在灰色地帶謀生，合法非法難分，正是風險所在。

尤其部分州大麻合法化 後，有些州不合法，大麻和現金就在公路上奔馳流動，互通有無。華人巴士一旦捲入，可能吸引全美各州警察跟進，今後盯上大巴，旅客可能經常面對警察攔檢，被視如罪犯。

三，近年很多華人新移民沒身分，女性跨越各州從事按摩業，難免有人搞色情交易；男性則抛棄餐館等工作，跑去合法或非法大麻農場工作，高峰時據說每天工資達200至300美元，且現金支付，使這類巴士上常有身懷巨款華人，成為歹徒或警察的目標。

無身分移民辛苦打工，老闆發薪水用現金，一旦被查獲，老闆怕違法逃稅不會承認，非法打工者投訴無門，幾年辛苦賺來的血汗錢可能打水漂，冤屈無處伸。

四，近幾年美中對峙加劇，新冠疫情後，歧視亞華裔歪風盛行，華裔常無故遇侮辱毆打。華人身上愛帶大量現金，洛杉磯等地常發生搶劫，歹徒專找華人下手，警察也喜歡攔查華人，讓全美華人一起受害，正是典型「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」。

這些案例提醒我們，搭乘華人巴士包括來往賭場的「發財專車」，都須提高警覺，切記身上勿帶太多現金。遇攔檢時要懂得維護權益，不要重演19世紀華人先民像「豬仔」般被宰割的歷史。