LAX迎疫情來最繁忙感恩節假期

TSA已安排足夠的工作人員以確保所有可用的機場安檢通道在旅行高峰期開放。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯國際機場 （LAX ）今年感恩節將迎疫情 以來旅客的最高峰，預計每天為20萬名乘客提供假期旅行服務，機場鼓勵旅客使用線上登機、預訂停車位，參與快速通關等來減少等待時間。

LAX預測，感恩節假期將迎來繁忙的旅行期，從11月17日到11月28日，預計平均每天將吸引超過20萬名乘客，一天內將有多達9萬7000輛汽車進出機場。與去年同期相比，預計每天將增加約2萬名乘客。與2019年創紀錄的總數相比，今年人數約為2019年數字的80%到90%。

儘管總體乘客人數略低於2019年，但今年LAX的停車場已有歷史性增長，選擇在機場開車和停車的人比以往任何時候都多。這意味著車位空間將非常有限，機場強烈建議旅客提前在線預訂車位。旅客或可考慮使用包括LAX FlyAway在內的替代交通工具，或在LAX經濟停車設施下車並使用免費接駁車。 LAX Economy Parking 24小時提供到航廈的接駁車服務，並使用中央航站樓區內的專用車道提供最快的服務。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，LAX已準備好迎接預計自2019年以來最繁忙的假期旅行，LAX希望旅客通過規畫停車、提前到達等方式創造無壓力的旅行體驗。

這些工具包括LAX廣受歡迎的Parking.FlyLAX.com預訂服務，讓客人可預訂LAX 經濟停車車位，及中央航站樓區車庫的車位，提前預訂可讓旅客能保證停車空間。由於預期的需求，這些車位可能會售罄，因此鼓勵乘客盡快預訂停車位。

搭乘美國聯合航空公司（United Airline）或西南航空公司（ Southwest Airline）的旅客，可參加LAX快速通道計畫，11月18日開始，該計畫允許使用參與計劃的航廈（1 號、7 號和 8 號航廈）的旅客在運輸安全管理局 (TSA) 安檢區使用快速通關。