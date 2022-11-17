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油價+通膨 感恩節機票漲43%

記者張宏╱洛杉磯報導
面臨高油價和通膨，人們面臨是否出遊的艱難選擇。（記者張宏╱攝影）
面臨高油價和通膨，人們面臨是否出遊的艱難選擇。（記者張宏╱攝影）

2022年是疫情開放後的第一個感恩節，人們渴望出行和家人團聚，雖然高油價和通貨膨脹讓人們面臨艱難選擇，但多數人依然選擇出遊。美國汽車協會(AAA)預測，今年預計將是自2000年以來感恩節旅行第三繁忙的一年。感恩節將有5460萬人前往50哩或更遠的地方旅行。

AAA預測，今年出行人數比去年增加1.5%，是疫情前的98%。AAA旅遊高級副總裁Paula Twidale表示，人們都渴望在感恩節共度時光，這是過去20年來最繁忙的旅行之一。大多數旅行者將開車前往目的地，預計將有近4900萬人駕車出行。公路旅行雖比2021年增長0.4%，但汽車旅行仍比2019年的水平低2.5%，主要原因當然是油價。

與2021年相比，航空旅行增長近8%，今年有450萬美國人飛往感恩節目的地。這個數字占2019年旅客量的近99%， 但是機票價格可能比去年上漲近43%。

美國人也在選擇其他交通方式的旅行。超過140萬名旅客乘坐公共汽車、火車或遊輪出城過感恩節。這比2021年增加23%，是2019年的96%。Twidale 表示，隨著旅行限制取消，更多人再次選擇乘坐公共交通工具，公共汽車、火車和遊輪。

入住旅館的人數也在增加。美國酒店和住宿協會 (AHLA) 委託Morning Consult進行的假日旅行趨勢調查顯示，28%的美國人表示今年會在感恩節旅行。這些人中，31%的人計畫在旅途中入住酒店，比去年增加9%。31%表示聖誕節可能會去旅行。在這些旅行者中，28%計畫在旅途中入住酒店，比去年增加5%。

旅行者對疫情的擔憂正在消退，但被通貨膨脹和高油價等經濟挑戰所取代。 85%受訪者表示，汽油價格和通貨膨脹是決定他們是否在未來三個月旅行的主要考慮因素。64%的人擔心飛機航班延誤或取消，其中66%受訪者表示，因此在這個假期飛行的意願較低。

通膨和旅行高支出讓很多華人家庭卻步。華人金女士表示，家庭正在經歷消費降級，為了節省開支今年假期各種禮物全部都是淘寶海運過來，孩子的生日宴會規模也在縮水。原計畫全家假期去歐洲旅行也降級改成美國本土遊。因為一家四口的旅行開銷比以往多出近一倍。

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