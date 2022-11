洛縣傑出婦女評選 開放各地提名

洛杉磯縣婦女委員會2023年度「傑出婦女」評選活動,即日起接受提名。(婦女委員會網頁)

洛杉磯 縣婦女委員會2023年度第38屆「傑出婦女」評選活動即日起開放提名 。2023年3月洛杉磯縣婦女紀念月慶典的主題為「慶祝講述我們故事的女性」(Celebrating Women Who Tell Our Stories)。

洛杉磯縣政委員會和洛縣 婦女委員會每年舉辦傑出婦女評選活動,以表彰那些致力於社會和經濟變革、促進婦女平等的女性,為洛縣超過520萬的婦女樹立榜樣。

洛杉磯縣傑出婦女由洛杉磯縣的每一位縣政委員根據洛縣婦女委員會的提名選出,洛縣婦女委員會的提名則以各地的提名和推薦作為基礎,評選分為七個類別,包括教育、健康、藝術/媒體、商業/勞工、法律/公共安全、女退伍軍人和社區倡導者。

2023年的傑出婦女頒獎大會將於2023年3月13日(周一)在洛杉磯喜來登大酒店舉行。3月也是洛杉磯和全國的婦女歷史紀念月。洛杉磯縣婦女委員會歡迎各地提出符合資格標準的候選人參加評選。提名申請可在洛杉磯縣婦女委員會網站上下載:http://laccw.lacounty.gov/。接受提名的截止日期為2022年12月5日星期一下午5:00。如需更多信息,請致電213-974-1455聯繫洛縣工作人員Cesar Hernandez。

該項評選和慶祝活動的部分收益將用於為處於危險中的年輕女性提供教育獎學金。