聖蓋博市警消出勤 提供線上心理服務

華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)（前排左）和聖蓋博市警局警長Eugene Harris（前排右）現場進行簽約儀式。（記者朱敏梓／攝影）

華埠 服務中心(Chinatown Service Center)與聖蓋博 市（San Gabriel ）警局攜手合作，開通心理健康 教育與支援專線。這意味著未來警員執勤時，若評估民眾有心理需求，可透過iPad即時與華埠服務中心專業心理諮詢師視訊溝通，以達到減緩當事人情緒與精神上的困擾。

聖蓋博市市長丁言愉(右三)為華埠服務中心頒發感謝狀。（記者朱敏梓／攝影）

為推動此項具意義的創新服務，華埠服務中心與聖蓋博市11月15日（周二）於San Gabriel Mission Playhouse舉辦簽約儀式。華埠服務中心執行長伍競群、聖蓋博市警局警長Eugene Harris、聖蓋博市市長丁言愉、聖蓋博市市議員吳程遠、市議員里維拉（Carina Rivera）、華埠服務中心董事會成員等到場參加。

聖蓋博市市長丁言愉。（記者朱敏梓／攝影）

丁言愉表示，非常高興看到這個項目的合作， 華埠服務中心一直都在為聖蓋博市的華裔社區服務，尤其在疫情期間做出許多貢獻，包括提供疫苗、新冠檢測、提供個人防護設備等。心理健康是當下社區非常關注的問題，華埠服務中心為警局提供了iPad即時心理諮詢服務，正是聖蓋博市非常需要的，十分感謝。

聖蓋博市警局警長Eugene Harris。（記者朱敏梓／攝影）

Eugene Harris則說，對於心理健康問題來說，語言障礙是極大挑戰，而華埠服務中心提供的心理健康專線服務，將便利不會講英語的民眾。

華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)。（記者朱敏梓／攝影）

伍競群則指出，非常高興繼蒙特利公園市之後，聖蓋博市加入到心理專線隊伍。許多華裔民眾來到美國，並不懂得美國的各項條例，也不熟悉英語。華埠服務中心這項即時視訊心理諮詢專線，特別提供了翻譯服務，例如警察執行公務時，發現民眾遭遇到的事件需要心理疏導，例如家庭暴力，但卻存在語言障礙，警察就可以通過iPad，即時與華埠服務中心專業諮商師溝通。

此24小時服務稱為「心理健康教育與支援專線(Mental Health Education and Support Line)」。華埠服務中心心理諮詢部將提供聖蓋博市警方十台iPad，其中警察部門八台，消防部門兩台，若遇民眾不諳英語，諮詢師亦可透過粵語或中文對話。