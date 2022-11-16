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洛市酒店傳槍響 女子陳屍大堂

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
海沃德酒店大樓，11月14日深夜發生一起致命的槍擊案件。（KTLA5）
海沃德酒店大樓，11月14日深夜發生一起致命的槍擊案件。（KTLA5）

洛杉磯市中心歷史悠久的海沃德酒店（Hayward Hotel）大樓，11月14日（周一）深夜發生一起致命的槍擊案件。一名女子在這幢建築的14樓被槍殺，但屍首卻出現在大堂裡。

這起離奇槍擊案件發生在洛市中心一家歷史悠久的酒店大樓裡，酒店位於西6街（West 6th Street）200號街區，靠近南春街（South Spring Street）。

警方在14日晚 11 時左右接到報警電話，稱一名女性房客被槍殺。急救人員趕到現場，發現受害者身受槍傷，並在現場宣布死亡。

一名女子房客在酒店大樓的14樓被槍殺，但屍首卻離奇地出現在大堂。（KTLA5）
一名女子房客在酒店大樓的14樓被槍殺，但屍首卻離奇地出現在大堂。（KTLA5）

洛市警局一名警官表示，發生槍擊案件的這家酒店「現在是一座公寓樓，最近一直被毒品和犯罪所困擾。」經過現場勘查，調查人員認為，這名30歲的女性被害人是在酒店14樓被槍殺，但不知何故，她的屍首卻出現在大樓的大廳裡。

調查人員指出，槍擊事件與幫派無關，但嫌疑人應該認識這名受害者，案發後他逃離現場，目前仍然逍遙法外，警方正在試圖獲得搜查令和現場監控錄像，全力搜尋槍手下落。

住在這幢大樓的居民Carole B表示，發生這樣的案件讓人覺得非常難受，有人可以自由進來，作案後把屍體留在現場，又自由離開。

據悉，案發的海沃德酒店建於1905年，擁有100多年的歷史。

槍擊 毒品 洛杉磯

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