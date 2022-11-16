加州駕訓班勾結車管局 20嫌起訴

聯邦幹員自2015年開始調查加州的營業車駕照舞弊案，最後一批嫌犯日前才被起訴。圖為2021年底的資料照。（美聯社）

加州 大型營業車駕照 舞弊案自2015年展開調查後，2022年11月14日終於完成所有涉嫌者的起訴工作。20名嫌犯來自駕訓班或是公務機關，涉嫌關說、提供賄款，或是收受賄款、竄改資料，高達數百張的不法駕照所涉金額最高達5000元，且與23件交通事故有關。

Class A營業車與一般汽車 不同，受領者必須經過嚴格的筆試與路考才能取得駕照，然後才能合法開著18輪聯結車等大型車輛上路。但是經過特殊管道取得駕照者，不但考試不及格可以變及格，有些人甚至連考試都不必，聯邦幹員稱之為令人毛骨悚然的公路隱形禍害。

舞弊案最早可以追溯到2011年6月，但是聯邦檢察官直到2015年才掌握確實證據，包括以最高5000元的代價取得非法駕照，因此對陸續對涉案的20名嫌犯作出起訴處分，雖然有些人已經被判刑，但是最後一批直到日前才被起訴。20人全數都被起訴，不過一名嫌犯在審判前過世。

涉案的公務人員罪名多半是，偽造身分、不當使用電腦資料、同謀犯案，分布區域遍及全加州直到奧勒岡州邊界，部分人收賄金額高達數十萬元，賄款主要來自駕訓班。包括加州汽車監理局（California DMV）在內的公務員，他們的不法作為包括登錄不實筆試與路考成績，就算根本沒考也能領照。

刑期最長的是汽車監理局52歲雇員Shawana Denise Harris，她因為不實登錄185張營業駕照而被判在聯邦監獄服刑五年，據稱她每張至少收受1500元，合計金額超過27萬7500元。不過其他人涉及個案，收費竟然高達5000元。

其他涉案者中，兩人判刑超過四年，三人超過三年，三人至少兩年，四人至少一年。最新一名被判刑的是駕訓班雇員Tajinder Singh，他被判七個月在家監禁，併科5500元罰金。因為調查與審判期間正好碰上新冠疫情，因此兩人得以提前出獄。