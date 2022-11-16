工研院獲全球百大科技研發獎

工研院11月15 日在洛杉磯聖蓋博市舉辦新聞發布會，分享三項獲獎技術。（記者邵敏／攝影）

素有科技界奧斯卡之稱的2022年「全球百大科技研發獎」(R&D 100 Awards)獲獎名單揭曉，台灣研發機構工業技術研究院（簡稱工研院）在激烈競賽中脫穎而出，三項與未來生活息息相關的高新技術獲獎。

工研院11月15日（周二）在洛杉磯 聖蓋博市舉辦新聞發布會，分享三項獲獎技術分別是：高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組、眼底病變AI 輔助診斷與偵測技術、Micromax™ 9KC GreenTape™ LTCC於5G 毫米波通訊技術。

在戶外光線強烈的地方，色彩飽滿的手機螢幕忽然「見光死」，清晰度大打折扣、電力消耗速度瞬間飆高，原因是傳統的LCD、OLED顯示面板無法再提高亮度、以適應複雜的戶外光線。工研院超過十年投入研發的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，從市場應用端切入，實質性解決這個問題，其高解析、高亮度、高整合、低功耗等特點，為台灣面板產業找到全新成長動能，並因此獲得此次科技研發大獎。

工研院開發的「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」，是國際上目前唯一提供糖尿病患者、及一般民眾眼底病變早期篩檢的技術，讓非眼科醫師也能夠在AI的輔助下輕鬆判讀眼底病變，達到早期發現、治療目的，守護患者視力健康，大幅減輕醫師負擔。這項保障人類健康的高新技術，同樣榮獲全球百大科技研發獎的肯定。

隨著全球無線通訊快速發展與普及，5G毫米波頻段成為網絡發展關鍵。工研院與杜邦微電路及元件材料共同合作，將低溫共燒陶瓷（Low-Temperature Cofired Ceramics；簡稱LTCC），透過毫米波電路設計等技術，達到低耗損、高穩定和高散熱性的效果，成功打造出極具商業價值的5G毫米波通訊元件。這一技術進一步帶動廠商導入5G終端應用，成為台灣業者5G O-RAN領域上的一大利器，在全球高頻通訊市場搶下領先地位，也因此榮獲全球科技大獎。

據悉，「全球百大科技研發獎」將於11月17日在聖地牙哥舉行頒獎典禮，這是國際研發界最具代表性的獎項之一，工研院已連續15年獲得50個全球百大科技研發獎的榮耀，其中超過九成獲獎技術都已投入產業。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長參加了新聞發布會，他充分肯定工研院取得的成績，並表示科技改變世界、改變生活、引領未來，希望科技能創造更多商機，將研發成果產業化，從而帶動經濟發展。

此次領軍參加領獎活動的工研院北美公司王韶華總經理表示，台灣雄厚的研發動能舉世聞名，在國際上具有高度競爭力，工研院將持續努力，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，為台灣產業轉型升級助力。

全球玉山科技協會執行委員王潞潞、Macromax全球技術總監蕭毓玲等眾多嘉賓，參加了當日新聞發布會。