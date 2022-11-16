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工研院獲全球百大科技研發獎

記者邵敏／洛杉磯報導
工研院11月15 日在洛杉磯聖蓋博市舉辦新聞發布會，分享三項獲獎技術。（記者邵敏／攝影）
工研院11月15 日在洛杉磯聖蓋博市舉辦新聞發布會，分享三項獲獎技術。（記者邵敏／攝影）

素有科技界奧斯卡之稱的2022年「全球百大科技研發獎」(R&D 100 Awards)獲獎名單揭曉，台灣研發機構工業技術研究院（簡稱工研院）在激烈競賽中脫穎而出，三項與未來生活息息相關的高新技術獲獎。

工研院11月15日（周二）在洛杉磯聖蓋博市舉辦新聞發布會，分享三項獲獎技術分別是：高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組、眼底病變AI輔助診斷與偵測技術、Micromax™ 9KC GreenTape™ LTCC於5G毫米波通訊技術。

在戶外光線強烈的地方，色彩飽滿的手機螢幕忽然「見光死」，清晰度大打折扣、電力消耗速度瞬間飆高，原因是傳統的LCD、OLED顯示面板無法再提高亮度、以適應複雜的戶外光線。工研院超過十年投入研發的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，從市場應用端切入，實質性解決這個問題，其高解析、高亮度、高整合、低功耗等特點，為台灣面板產業找到全新成長動能，並因此獲得此次科技研發大獎。

工研院開發的「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」，是國際上目前唯一提供糖尿病患者、及一般民眾眼底病變早期篩檢的技術，讓非眼科醫師也能夠在AI的輔助下輕鬆判讀眼底病變，達到早期發現、治療目的，守護患者視力健康，大幅減輕醫師負擔。這項保障人類健康的高新技術，同樣榮獲全球百大科技研發獎的肯定。

隨著全球無線通訊快速發展與普及，5G毫米波頻段成為網絡發展關鍵。工研院與杜邦微電路及元件材料共同合作，將低溫共燒陶瓷（Low-Temperature Cofired Ceramics；簡稱LTCC），透過毫米波電路設計等技術，達到低耗損、高穩定和高散熱性的效果，成功打造出極具商業價值的5G毫米波通訊元件。這一技術進一步帶動廠商導入5G終端應用，成為台灣業者5G O-RAN領域上的一大利器，在全球高頻通訊市場搶下領先地位，也因此榮獲全球科技大獎。

據悉，「全球百大科技研發獎」將於11月17日在聖地牙哥舉行頒獎典禮，這是國際研發界最具代表性的獎項之一，工研院已連續15年獲得50個全球百大科技研發獎的榮耀，其中超過九成獲獎技術都已投入產業。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長參加了新聞發布會，他充分肯定工研院取得的成績，並表示科技改變世界、改變生活、引領未來，希望科技能創造更多商機，將研發成果產業化，從而帶動經濟發展。

此次領軍參加領獎活動的工研院北美公司王韶華總經理表示，台灣雄厚的研發動能舉世聞名，在國際上具有高度競爭力，工研院將持續努力，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，為台灣產業轉型升級助力。

全球玉山科技協會執行委員王潞潞、Macromax全球技術總監蕭毓玲等眾多嘉賓，參加了當日新聞發布會。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長充分肯定工研院取得的成績。（記者邵敏／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長充分肯定工研院取得的成績。（記者邵敏／攝影）
工研院研發的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」。（主辦方提供）
工研院研發的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」。（主辦方提供）
工研院開發的「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」。（主辦方提供）
工研院開發的「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」。（主辦方提供）
工研院北美公司王韶華總經理，此次領軍參加領獎活動。（記者邵敏／攝影）
工研院北美公司王韶華總經理，此次領軍參加領獎活動。（記者邵敏／攝影）
工研院與杜邦微電路及元件材料合作，打造出極具商業價值的5G毫米波通訊元件。（主辦...
工研院與杜邦微電路及元件材料合作，打造出極具商業價值的5G毫米波通訊元件。（主辦方提供）

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