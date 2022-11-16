退伍軍人節儀式 洛杉磯中華旗隊受邀
洛杉磯中華旗隊11月12日派出由11人組成的特遣小組，應洛杉磯東區、美國退伍軍人協會El Rio De Los Angels Veterans Collaborative的邀請，參加由洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti） 在絲柏公園（Cypress Park）主持的「榮耀美國退伍軍人節儀式」（ Recognition Ceremony）。
儀式由中華旗隊總監沈露茜領唱美國國歌、中華旗隊隊長許宗由率領八位隊員負責護送美國國旗及中華民國國旗進入會場。洛市市長賈西提致詞讚揚美國退伍軍人對國家的貢獻，更強調中華民國與美國擁有共同的「民主、自由」價值觀。
中華旗隊有關人員指出，美國海外退伍軍人第1013隊（Post 1013）的指揮官（commander）Tony，以貴賓身分受邀發表講話。Post 1013大部分成員都參加過1955到1975年的越戰，其中有不少老兵曾經到過台灣，與中華旗隊有著緊密的互動關係。
50年的歲月，轉了一個輪迴，雖然世事已非，但越戰退伍老兵的愛國熱忱依然如舊。11月的金秋，收穫的季節，他們站在一起接受表揚，袍澤相依，在莊嚴肅穆的敬禮聲中，得到肯定，是他們一生對國家無怨無悔奉獻的心靈豐收。
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