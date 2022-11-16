我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

退伍軍人節儀式 洛杉磯中華旗隊受邀

洛杉磯訊
洛杉磯中華旗隊參加「榮耀美國退伍軍人節儀式」。（中華旗隊提供）
洛杉磯中華旗隊參加「榮耀美國退伍軍人節儀式」。（中華旗隊提供）

洛杉磯中華旗隊11月12日派出由11人組成的特遣小組，應洛杉磯東區、美國退伍軍人協會El Rio De Los Angels Veterans  Collaborative的邀請，參加由洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti） 在絲柏公園（Cypress Park）主持的「榮耀美國退伍軍人節儀式」（ Recognition Ceremony）。

儀式由中華旗隊總監沈露茜領唱美國國歌、中華旗隊隊長許宗由率領八位隊員負責護送美國國旗及中華民國國旗進入會場。洛市市長賈西提致詞讚揚美國退伍軍人對國家的貢獻，更強調中華民國與美國擁有共同的「民主、自由」價值觀。

中華旗隊有關人員指出，美國海外退伍軍人第1013隊（Post 1013）的指揮官（commander）Tony，以貴賓身分受邀發表講話。Post 1013大部分成員都參加過1955到1975年的越戰，其中有不少老兵曾經到過台灣，與中華旗隊有著緊密的互動關係。

50年的歲月，轉了一個輪迴，雖然世事已非，但越戰退伍老兵的愛國熱忱依然如舊。11月的金秋，收穫的季節，他們站在一起接受表揚，袍澤相依，在莊嚴肅穆的敬禮聲中，得到肯定，是他們一生對國家無怨無悔奉獻的心靈豐收。

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti，中）與洛杉磯中華旗隊成員合影。（...
洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti，中）與洛杉磯中華旗隊成員合影。（中華旗隊提供）

洛杉磯 中華民國 賈西

上一則

洛市酒店傳槍響 女子陳屍大堂

下一則

男子洛市韓國城被槍殺 警徵線索

延伸閱讀

確定再戰2024 川普參選演說：美國的回歸從現在開始

確定再戰2024 川普參選演說：美國的回歸從現在開始
新州小鎮「白人」大道 改名退伍軍人大道

新州小鎮「白人」大道 改名退伍軍人大道
退伍軍人協會南加分會3周年 70餘人慶賀

退伍軍人協會南加分會3周年 70餘人慶賀
華裔美國退伍軍人會 華埠遊行

華裔美國退伍軍人會 華埠遊行
歐巴馬挺貝斯：真正民主黨人

歐巴馬挺貝斯：真正民主黨人
洛杉磯市議員梁家訓 再度面臨罷免危機

洛杉磯市議員梁家訓 再度面臨罷免危機

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫