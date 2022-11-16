退伍軍人節儀式 洛杉磯中華旗隊受邀

洛杉磯中華旗隊參加「榮耀美國退伍軍人節儀式」。（中華旗隊提供）

洛杉磯 中華旗隊11月12日派出由11人組成的特遣小組，應洛杉磯東區、美國退伍軍人協會El Rio De Los Angels Veterans Collaborative的邀請，參加由洛杉磯市市長賈西 提（Eric Garcetti） 在絲柏公園（Cypress Park）主持的「榮耀美國退伍軍人節儀式」（ Recognition Ceremony）。

儀式由中華旗隊總監沈露茜領唱美國國歌、中華旗隊隊長許宗由率領八位隊員負責護送美國國旗及中華民國 國旗進入會場。洛市市長賈西提致詞讚揚美國退伍軍人對國家的貢獻，更強調中華民國與美國擁有共同的「民主、自由」價值觀。

中華旗隊有關人員指出，美國海外退伍軍人第1013隊（Post 1013）的指揮官（commander）Tony，以貴賓身分受邀發表講話。Post 1013大部分成員都參加過1955到1975年的越戰，其中有不少老兵曾經到過台灣，與中華旗隊有著緊密的互動關係。