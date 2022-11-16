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百年酒店、英式餐廳、水族館…感恩節大餐 南加選擇多

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
民眾可以選擇去一些提供感恩節大餐的地方，品嚐當地美食。（Unsplash.com）
民眾可以選擇去一些提供感恩節大餐的地方，品嚐當地美食。（Unsplash.com）

感恩節馬上就要到了，對於不打算在感恩節假期探望家人或外出旅行，也不願花幾個小時做飯的南加州人來說，可以選擇去一些提供感恩節大餐的地方，品嚐一下當地美食。

南加聖地牙哥的科羅納多海濱酒店（Hotel Del Coronado）是一個好去處。酒店網站介紹，將為客人準備感恩節式自助餐，用餐地點將使用酒店最大的活動場所Southpointe Ballroom。

想去的客人可以在酒店網站上預訂，但價格有點貴。成人的早鳥預訂費用為205元，11月15日後將增加到225 元，四至十歲兒童的價格為100元，三歲以下兒童免費用餐。這家酒店是聖地牙哥的地標建築，擁有百年歷史，面朝大海春暖花開，是一個度假勝地，酒店位於科羅納多市Orange大道1500號（1500 Orange Ave, Coronado），聯繫電話(619) 435-6611，預定網站https://hoteldel.com。

好萊塢的貓和小提琴餐廳（Cat and Fiddle restaurant）也是一個不錯的選擇，這家英式風格的餐廳將為全家人提供三道菜的感恩節晚餐。客人可以在餐廳網站上預訂，價格相對便宜，成人預訂費每人42元，兒童20元。餐廳位於洛杉磯北高地大道742號（742 N Highland Ave, Los Angeles），聯繫電話(323) 468-3800，預定網站https://thecatandfiddle.com。 

橙縣新港灘市（Newport Beach）的巴爾博亞灣度假村（Balboa Bay Resort），將提供由行政總廚精心策劃的感恩節自助餐。該網站稱，大餐將包括火雞、火腿、海鮮、牛排和各式甜點等。成人和兒童的自助餐價格根據一天中的時間有所不同。 地址位於西海岸高速公路1221號（1221 West Coast Hwy, Newport Beach）， 聯繫電話(949) 645-5000，預定網站是https://www.balboabayresort.com。

如果想帶著孩子，選擇一個地方度過感恩節一天，長堤（Long Beach）的太平洋水族館（Aquarium of the Pacific）會是不錯的選擇。該網站稱，全家人可以在水族館度過一天，並享用感恩節晚餐。

水族館將提供素食和常規食物供客人選擇，成人會員價格65元，非會員價格85元，兒童會員價格42.50元，兒童非會員價格57.50元。地址位於水族館路100號（100 Aquarium Way, Long Beach），聯繫電話(562) 590-3100，預定網站https://www.aquariumofpacific.org。

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