「感恩有你 助力追夢」 慈善演唱會

美國華人非營利新移民教育機構聯合美國南加州華人社團聯合會舉辦「感恩有你 助力追夢」呂力川2022感恩慈善演唱會。（主辦方提供）

美國華人 非營利新移民教育 機構（Chinese New Immigration Education Organization）為答謝社會各界多年來對美國華人新移民教育事業的支持，特別在感恩節前夕，聯合美國南加州華人社團聯合會舉辦「感恩有你 助力追夢」呂力川2022感恩慈善演唱會。

舉辦演唱會的目的是為美國華人新移民教育平台（WWW.CNIEO.ORG）籌款，藉此機會在北美地區弘揚中華民族重視教育的傳統美德。為華人新移民在異國他鄉安身立命、工作、就業，及子女教育提供專業知識和技能提高網上學習平台。

演唱會由呂力川領銜主唱，他出生於音樂家庭，從小耳濡目染對音樂特別是歌唱產生濃厚興趣。2011年，呂力川參加首部百老匯中文音樂劇「烈士們」的演出，出演林覺民。演唱會中，呂力川攜手當年音樂劇的搭檔、洛杉磯華人歌手崔楠與旅美台灣歌星伊凰共同傾情獻唱。美國華人社團聯合會主席陳慧碧，作為神秘嘉賓登台獻歌一曲，她演唱了鄧麗君金曲「舊夢何處尋」。

演唱會主創還包括前中國瀋陽歌舞團男高音歌唱家劉洪聲，擔任演唱總導演、藝術總監，前中國東方歌舞團指揮/作曲家張慶祥先生擔任音樂總監等人。演唱會得到社會各界支持，美國南加州華人社團聯合會作為聯合主辦方，美中經貿文化藝術聯合會、美國聯合總商會、美中華人音樂家協會等作為協辦單位。