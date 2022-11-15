「感恩有你 助力追夢」 慈善演唱會
美國華人非營利新移民教育機構（Chinese New Immigration Education Organization）為答謝社會各界多年來對美國華人新移民教育事業的支持，特別在感恩節前夕，聯合美國南加州華人社團聯合會舉辦「感恩有你 助力追夢」呂力川2022感恩慈善演唱會。
舉辦演唱會的目的是為美國華人新移民教育平台（WWW.CNIEO.ORG）籌款，藉此機會在北美地區弘揚中華民族重視教育的傳統美德。為華人新移民在異國他鄉安身立命、工作、就業，及子女教育提供專業知識和技能提高網上學習平台。
演唱會由呂力川領銜主唱，他出生於音樂家庭，從小耳濡目染對音樂特別是歌唱產生濃厚興趣。2011年，呂力川參加首部百老匯中文音樂劇「烈士們」的演出，出演林覺民。演唱會中，呂力川攜手當年音樂劇的搭檔、洛杉磯華人歌手崔楠與旅美台灣歌星伊凰共同傾情獻唱。美國華人社團聯合會主席陳慧碧，作為神秘嘉賓登台獻歌一曲，她演唱了鄧麗君金曲「舊夢何處尋」。
演唱會主創還包括前中國瀋陽歌舞團男高音歌唱家劉洪聲，擔任演唱總導演、藝術總監，前中國東方歌舞團指揮/作曲家張慶祥先生擔任音樂總監等人。演唱會得到社會各界支持，美國南加州華人社團聯合會作為聯合主辦方，美中經貿文化藝術聯合會、美國聯合總商會、美中華人音樂家協會等作為協辦單位。
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