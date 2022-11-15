加密幣詐騙 2年損失770萬

洛縣警局呼籲民眾當心加密貨幣詐騙。（美聯社）

洛杉磯縣警局14日表示，自2021年1月以來，該地區與加密貨幣 （cryptocurrency）相關的犯罪，受害者已報告超過770萬元損失。

KTLA電視台報導，縣警告居民，若看到簡訊、電子郵件、推文或其他社交媒體告訴他們用加密貨幣付款，「那就是騙局。」

縣警局詐欺 和網路犯罪部門（The fraud and cyber crimes bureau）提供民眾相關提示，以免成為受害者。警局稱，詐騙者會使用以下策略，誘騙人們購買和發送加密貨幣：包括「某知名公司的投資 經理正聯繫您」；一個線上戀愛對象，希望民眾匯款或用加密貨幣進行投資；冒充名人，鼓勵民眾點擊連結或二維碼（QR code）；提供詐欺性加密硬幣或代幣的新、舊商家、企業；冒充政府機構、執法部門或公用事業公司；以及在工作網站中列出虛假工作等。

為避免遭冒充的企業、政府和工作人員欺騙，縣警局提供相關訊息：沒有合法的企業或政府，會在社交媒體、電子郵件或簡訊發送消息，向民眾索取錢財或要求使用加密貨幣付款。民眾不要點擊非預期中的文字、電子郵件或社交媒體消息。民眾永遠不應該向預期之外與您取得聯繫者，使用加密貨幣支付任何款項。民眾不應該支付加密貨幣費用來獲取任何工作。

相關單位並建議任何可能受到此類計畫傷害者，向當地警局報案，同時向聯邦調查局（FBI）網際網路犯罪投訴中心（Internet crime complaint center）提出舉報。