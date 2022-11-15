我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

加密幣詐騙 2年損失770萬

編譯組／綜合報導
洛縣警局呼籲民眾當心加密貨幣詐騙。（美聯社）
洛縣警局呼籲民眾當心加密貨幣詐騙。（美聯社）

洛杉磯縣警局14日表示，自2021年1月以來，該地區與加密貨幣（cryptocurrency）相關的犯罪，受害者已報告超過770萬元損失。

KTLA電視台報導，縣警告居民，若看到簡訊、電子郵件、推文或其他社交媒體告訴他們用加密貨幣付款，「那就是騙局。」

縣警局詐欺和網路犯罪部門（The fraud and cyber crimes bureau）提供民眾相關提示，以免成為受害者。警局稱，詐騙者會使用以下策略，誘騙人們購買和發送加密貨幣：包括「某知名公司的投資經理正聯繫您」；一個線上戀愛對象，希望民眾匯款或用加密貨幣進行投資；冒充名人，鼓勵民眾點擊連結或二維碼（QR code）；提供詐欺性加密硬幣或代幣的新、舊商家、企業；冒充政府機構、執法部門或公用事業公司；以及在工作網站中列出虛假工作等。

為避免遭冒充的企業、政府和工作人員欺騙，縣警局提供相關訊息：沒有合法的企業或政府，會在社交媒體、電子郵件或簡訊發送消息，向民眾索取錢財或要求使用加密貨幣付款。民眾不要點擊非預期中的文字、電子郵件或社交媒體消息。民眾永遠不應該向預期之外與您取得聯繫者，使用加密貨幣支付任何款項。民眾不應該支付加密貨幣費用來獲取任何工作。

相關單位並建議任何可能受到此類計畫傷害者，向當地警局報案，同時向聯邦調查局（FBI）網際網路犯罪投訴中心（Internet crime complaint center）提出舉報。

貨幣 投資 詐欺

上一則

RSV病童增 宜戴口罩打疫苗

下一則

加州10月降價房屋數量增2倍 哪裡降最多？

延伸閱讀

「加密錢包」是什麼? 我需要嗎？

「加密錢包」是什麼? 我需要嗎？
FTX破產延燒 Visa宣布終止與FTX全球信用卡合作協議

FTX破產延燒 Visa宣布終止與FTX全球信用卡合作協議
FTX破產執行長跌落神壇 加密貨幣領域水仍深

FTX破產執行長跌落神壇 加密貨幣領域水仍深
加密貨幣平台FTX破產 傳至少10億美元資金消失

加密貨幣平台FTX破產 傳至少10億美元資金消失
FTX破產 30歲加密貨幣天才 財富蒸發145億

FTX破產 30歲加密貨幣天才 財富蒸發145億
30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已