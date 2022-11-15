僑界知名熱心僑領朱碧雲患癌逝世

僑務諮詢委員，社區活躍人士朱碧雲於11月13日病逝，她今年68歲。（徐少游提供）

僑務諮詢委員，社區活躍人士朱碧雲，已於近日於洛杉磯 家中因癌症 逝世。朱碧雲的丈夫徐少游在社群媒體轉發的一則貼文寫著，「我摯愛的妻子，孩子們慈愛的母親，孫子女們的阿媽朱碧雲於2022年11月13日凌晨1時37分於美國洛杉磯家中因癌症去世，家人隨侍在側，非常安詳地榮歸主懷。」

徐少游指出，家屬已暫定於11月26日舉辦妻子朱碧雲的告別式。

徐少游受訪時表示，妻子朱碧雲生前是個快樂的人，很有愛心，生病期間仍很樂觀。「朱碧雲是孩子們最敬愛的『超級祖母』，有需要幫助的時候隨叫隨到。」

徐少游談及朱碧雲患癌一事指出，事發很突然，從確診癌症到去世還不到三個月。朱碧雲在今年8月知道罹患癌症，不過那時候癌細胞已經轉移到大腦，脊椎，骨幹等部位，醫生也無法判定癌症最初的起源部位。

68歲的朱碧雲生前熱心僑務，從事社區活動多年，為僑界所熟知。社區活躍人士，僑務諮詢委員高啟正說，朱碧雲生前參加過很多社團，並參與和組織過很多活動，光頭銜（title）就至少有15個。高啟正與朱碧雲是多年好友，一起共事社區服務活動30年。高啟正說，不管是愛國活動，社區公益活動，朱碧雲都不遺餘力地幫忙。而且不光是洛杉磯本地活動，遠及聖地牙哥，鳳凰城的活動，她也參與籌劃。

高啟正說，在他的印象中，朱碧雲外型討喜，說話得當，做事周到，常常擔任社區活動司儀。面對朱碧雲逝世，「真的很可惜，社區從此少了一位這麼能幹的人。」

劉煥君與朱碧雲在洛杉磯僑界關懷救助協會共事，劉煥君是會長，高啟正是創會會長，朱碧雲在去世時是理事長。劉煥君說，她目前在台灣，聽到朱碧雲過世很難受。朱碧雲患病後，僑界朋友一直關注她的病情，她曾於10月時去看望過朱碧雲，那時候大家一起吃蛋糕，一起拍照，她表現得很堅強。劉煥君說，很難接受朱碧雲離世，兩人從1996年就一起開始服務社區。

活躍於僑社的僑務諮詢委員楊賢怡說，朱碧雲生前在社區擔任過很多義工工作，出錢出力不遺餘力。私下也多才多藝，能言善道，主持活動更是一流。大家聽到她逝世都感到不捨與哀傷。