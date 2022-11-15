團結反仇恨 洛縣民眾許願樹表心願

活動位於縣府大樓的大公園（Grand Park）入口。（記者朱敏梓／攝影）

來自洛杉磯 地區不同種族和文化領域的知名領袖，11月14日（周一）在洛縣政府行政大樓前舉行「團結反仇恨周」（United Against Hate Week）活動，多達十位民選官員，包括縣政委員會主席米歇爾（Holly J. Mitchell），「團結反仇恨周」名譽聯合主席、洛杉磯縣教育局 長Debra Duardo 博士，以及洛杉磯地區商會主席兼首席執行官Maria S. Salinas等出席了活動。

活動於上午9時在縣府大樓的大公園（Grand Park）入口開始，現場擺放了一個「許願樹」的藝術標誌，展示一棵掛著紙質標籤的樹，表達縣民對「無仇恨的洛杉磯縣」的願望。這棵許願樹，傳遞的是「愛、和平和歡迎」的理念，LA vs. Hate希望不同社區的民眾都可以在這棵許願樹上寫下心願，促進各族裔團結。民眾可以領取心願卡，將願望寫下掛在樹上，並將心願卡使用「LA vs. Hate」的話題標籤，分享在社交媒體軟件上。

活動現場「許願樹」藝術標誌。（記者朱敏梓／攝影）

民眾紛紛在許願樹上寫下了自己呼籲族裔團結的心願，包括「我希望我的女兒不再遭受歧視」、「希望洛杉磯可以不再有種族仇恨」等。洛杉磯縣第二區縣政委員米歇爾，也寫下「洛杉磯縣第二區堅決反對仇恨犯罪」，表達反種族仇恨的決心。

洛杉磯縣第二區縣政委員米歇爾說，她為創新的「 LA vs. Hate」 計畫感到自豪，但將發布的2021年仇恨犯罪報告將表明還有很多工作要做。人們必須共同致力於每天解決仇恨和隱性偏見，「LA vs. Hate」計畫提供了工具和資源來幫助做到這一點。

民眾可以領取心願卡，將自己反仇恨的心願寫在卡片上。（記者朱敏梓／攝影）

「團結反仇恨周」從11月13至19日舉行，旨在敦促當地社區拒絕仇恨和偏見，並通過藝術、社交媒體和教育資源來促進包容。該項年度活動屬於洛杉磯縣人際關係委員會的項目-「洛杉磯縣不容仇恨」（hate-free Los Angeles County）的一部分。鑑於最近反猶太主義興起，以及洛杉磯市議會少數成員的種族歧視 言論，洛杉磯比以往更需要反對仇恨情緒。