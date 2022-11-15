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樂活50加 11月活動一覽

洛杉磯訊

臨近感恩節，感謝身邊人的同時，也要關心和感謝自己的健康。樂活50加收集整理了健康生活資訊，將在11月為社區帶來以下優質分享：

•2023專家教你秒懂紅藍卡

年度轉換聯邦醫療保險Medicare(紅藍卡），福利細節選擇多得讓您眼花撩亂？樂活50加邀請資深專家由資深Medicare顧問Gwen Chen教您秒懂紅藍卡，充分利用您的醫保權利！時間： 11/14 (週一）美西時間下午4點，網址：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sduivpz4uHtUsV-luq28kzqni5dYylzXQ?utm_campaign=medicare2023-h50p

•名醫講解肌少症

肌少症和骨質疏鬆都是潛在的健康殺手！人體肌肉量會自然隨著年齡增加而逐年減少，如果缺乏運動習慣維持肌肉功能，可能逐漸退化成肌少症！肌少症隱藏著許多風險：走不穩、手無力、經常跌倒等。南加州家醫科名醫張耀文，將帶您了解肌少症的病徵、成因與後果，以及如何從飲食生活與運動習慣預防！時間：11/16 (週三）美西時間上午 10點，網址：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrd-yprDoqGdFURlbesR7pMPDh3L3MMCGi?utm_source=zoom+registration&utm_medium=social+post&utm_campaign=DR.+TALK

•我的樂活居─了解輔助生活設施

退休後的人生進入全新階段，一系列的挑戰和選擇等著我們做決定。「住」得舒適、安穩又不拖累家人是第一要務。資深養老專家Sophia Chan將指導50+如何挑選適合自己的生活環境，及南加有哪些適合華人的選項。時間：11/17 (週四）美西時間下午4時，網址：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIucOiorTovH9C5jhQG13qleqIDeLMygmUp

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