RSV病童增 宜戴口罩打疫苗

南加內陸地區孩童呼吸系統病毒感染病例急速增多。（PVHMC）

南加內陸地區多個醫院傳來的資訊表明，當地正經歷孩童呼吸系統感染病毒侵襲，不少家長帶著呼吸不暢的子女到急診室就醫，突然發生的呼吸道病症令家長不安。醫師也表示擔憂，這種糟糕的情況多年也沒有發生過了，還沒有更好的治療方法。醫師鄭卓漢表示，病毒稱為呼吸道融合病毒即RSV（respiratory syncytial virus），提醒家長在人群聚集地方，最好還是要戴口罩。

據悉，此前橙縣 罹患RSV的病童甚多，以致橙縣官方宣布進入衛生緊急狀態 。

聖伯納汀諾縣公共衛生局官員瑟奎拉（Dr. Michael Sequeira）表示，當地孩童呼吸道疾病患者增加，已逼近兒科醫院醫療負荷，RSV是其中一個主要因素。

河濱縣公共衛生局也在同一時間，提醒當地民眾做好預防。不過該縣公衛局副局長切溫斯基強調，不會跟進橙縣宣布進入RSV緊急狀態。據悉，聖伯納汀諾縣公衛局也無此計畫。洛杉磯縣政委員會日前已要求公衛局與學區配合，通知家長採取盡可能措施，避免孩童感染及做好預防。

據公衛局專家說，RSV存在很長時間，常常在每年秋、冬季傳播，症狀與流感相類似。 一般情況下，病毒會引起輕微的感冒症狀，比如流鼻涕和發燒。但病毒傳播也可能導致嬰、幼兒、年長者，以及任何免疫系統較弱者，患上嚴重疾病，尤其年齡較小孩童更容易被傳染。資料顯示，RSV 是全美 一歲以下兒童感染肺部小氣道炎症和肺炎最主要原因。

聖伯納汀諾縣箭頭地方醫療中心（Arrowhead Regional Medical Center）兒科室主任Webster Wong表示，近期出現兒童呼吸系統感染及住院人數激增。

華裔醫師鄭卓漢表示，現在是三種病毒夾擊，除了RSV，還有流感以及新冠病毒。所以為了避免病毒傳播，希望儘快注射流感疫苗 及新冠加強針。在人多聚集的地方，還是要戴口罩，避免孩童感染RSV。內陸資深醫師鄭從雲也提醒民眾，注射流感疫苗最好在10月末及11月初。