載譽35周年 國書增體操世家 11月17日哈岡感恩宴

享譽全球體操界的國氏體操世家主要成員。（受訪者提供）

在世界體操領域，有一家享譽全球的華人國氏體操世家。國氏體操世家並擬於17日在洛杉磯縣哈仙達岡舉辦載譽35周年「感恩有你」致謝晚宴。邀請前中國奧運 冠軍、著名體操國手、美國體操俱樂部官員，以及中國體育舞蹈名家參加。

晚宴將充分體現「感恩有你感恩支持」的歡樂氣氛，回顧國氏體操世家35年來努力拼搏路程，感恩各方支持，取得出色成就。在國氏體操世家，父親國書增是1959年中國體操全能冠軍，母親索惠琪是高低槓全國亞軍，擔當四個孩子年幼時的體操啟蒙教練。

四名子女在體操運動上，也是「青出於藍而勝於藍」，其配偶也是體操界菁英。長子國林生取得1986年亞運會體操團體冠軍，妻子何秀敏1978年獲得亞運會體操全能冠軍。二子國林顯獲得1987年世界體操錦標賽銀牌，並參加1988年漢城奧運會獲得第四名，妻子王惠瑩曾參加1987年世界體操錦標賽和1988年漢城奧運會，她的跳馬動作被國際體操聯合會命名「王惠瑩轉體」。女兒國林紅1982年獲得希臘國際體操賽全能平衡木等四項金牌，她丈夫傑克是美國體操裁判。四子國林躍獲得1990年亞運會團體鞍馬雙槓等三枚金牌，1992年巴塞羅那奧運會獲得團體銀牌，1994年世界體操錦標賽團體冠軍，妻子肖麗媚是中國藝術體操冠軍獲得者。

國氏體操世家在中國時，他們為國爭得各項國際榮譽，為開拓發展後來移民 美國，也不斷獲得優異成績，他們培養的選手，代表美國隊參加國際比賽，成績卓然。於十年前陸續移民美國，在美西創辦世界精英體操俱樂部，為中美體操界交流作出貢獻。在國氏體操世家培養下的選手，代表美國取得第一個蹦床世界錦標賽單項冠軍，兩次參加巴西和日本舉辦的奧運會，都取得驕人成績。如今他們的第三代、第四代傳人發展到22人，也選擇各種體操項目並取得多項賽事冠軍，包括：游泳 、跳水、射擊、體操等。