我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

載譽35周年 國書增體操世家 11月17日哈岡感恩宴

洛杉磯訊
享譽全球體操界的國氏體操世家主要成員。（受訪者提供）
享譽全球體操界的國氏體操世家主要成員。（受訪者提供）

在世界體操領域，有一家享譽全球的華人國氏體操世家。國氏體操世家並擬於17日在洛杉磯縣哈仙達岡舉辦載譽35周年「感恩有你」致謝晚宴。邀請前中國奧運冠軍、著名體操國手、美國體操俱樂部官員，以及中國體育舞蹈名家參加。

晚宴將充分體現「感恩有你感恩支持」的歡樂氣氛，回顧國氏體操世家35年來努力拼搏路程，感恩各方支持，取得出色成就。在國氏體操世家，父親國書增是1959年中國體操全能冠軍，母親索惠琪是高低槓全國亞軍，擔當四個孩子年幼時的體操啟蒙教練。

四名子女在體操運動上，也是「青出於藍而勝於藍」，其配偶也是體操界菁英。長子國林生取得1986年亞運會體操團體冠軍，妻子何秀敏1978年獲得亞運會體操全能冠軍。二子國林顯獲得1987年世界體操錦標賽銀牌，並參加1988年漢城奧運會獲得第四名，妻子王惠瑩曾參加1987年世界體操錦標賽和1988年漢城奧運會，她的跳馬動作被國際體操聯合會命名「王惠瑩轉體」。女兒國林紅1982年獲得希臘國際體操賽全能平衡木等四項金牌，她丈夫傑克是美國體操裁判。四子國林躍獲得1990年亞運會團體鞍馬雙槓等三枚金牌，1992年巴塞羅那奧運會獲得團體銀牌，1994年世界體操錦標賽團體冠軍，妻子肖麗媚是中國藝術體操冠軍獲得者。

國氏體操世家在中國時，他們為國爭得各項國際榮譽，為開拓發展後來移民美國，也不斷獲得優異成績，他們培養的選手，代表美國隊參加國際比賽，成績卓然。於十年前陸續移民美國，在美西創辦世界精英體操俱樂部，為中美體操界交流作出貢獻。在國氏體操世家培養下的選手，代表美國取得第一個蹦床世界錦標賽單項冠軍，兩次參加巴西和日本舉辦的奧運會，都取得驕人成績。如今他們的第三代、第四代傳人發展到22人，也選擇各種體操項目並取得多項賽事冠軍，包括：游泳、跳水、射擊、體操等。

奧運 移民 游泳

上一則

世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？

下一則

洛杉磯國際機場第4、5航廈現代化改造 部分竣工開放

延伸閱讀

奧運女排國手住家被盜 丟失金銀銅3枚獎牌

奧運女排國手住家被盜 丟失金銀銅3枚獎牌
布碌崙：揮別初選低迷 8大道、班森賀華人投票踴躍

布碌崙：揮別初選低迷 8大道、班森賀華人投票踴躍
布碌崙揮別初選低迷 8大道、班森賀華人投票踴躍

布碌崙揮別初選低迷 8大道、班森賀華人投票踴躍
賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？
馮小剛落腳洛城 鄰居不識名導

馮小剛落腳洛城 鄰居不識名導
「哥們兒吃不了西餐」馮小剛否認移民美國 稱是送女兒入學

「哥們兒吃不了西餐」馮小剛否認移民美國 稱是送女兒入學

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已