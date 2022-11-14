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孔雀逛大街 亞凱迪亞市民眾驚喜

記者張庭瑜／洛杉磯報導
孔雀在超市前出現，讓民眾很驚訝。（記者張庭瑜/攝影）
孔雀在超市前出現，讓民眾很驚訝。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯亞凱迪亞市（Arcadia）近日出現孔雀逛大街景象，11月12日（周六）在韓亞龍超市（H Mart ）外，兩隻孔雀在超市門外閒逛，更一度試圖尾隨民眾進入超市。不少民眾對孔雀出現又驚又喜，在孔雀周遭駐足拍照。

12日約下午5時，位於亞市的韓亞龍超市門前，兩隻孔雀大搖大擺的閒逛，讓不少開車及準備進入超市的民眾，對孔雀的出現感到驚訝，紛紛停步拍照；也有不少民眾視若無睹，直接走過。閒逛的孔雀更數度想跟著民眾進入超市，但被門口保安揮手驅趕。

據洛杉磯縣植物園（ Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden ）不完全統計顯示，亞市現今有超過200隻野生孔雀分散在聖蓋博谷地區各市。而亞市的孔雀族群最多，讓當地許多民眾都習慣與孔雀為鄰。在疫情期間，孔雀更是大量繁殖，讓當地民眾越來越常見孔雀的蹤跡。

據悉，亞市的孔雀來源自19 世紀末一名富商鮑德溫（Lucky Baldwin）在建立他的亞市莊園時，同時從印度引進幾對孔雀用以妝點莊園，此後亞市的孔雀越來越多。鮑德溫從前的莊園也是現今的洛縣植物園。 然而，繁殖速度極快的孔雀，也成為當地不少居民的煩惱。孔雀的叫聲、隨地便溺、破壞花園等行徑，讓居民們對它們又恨又愛，更讓居民們多次向縣政委員會投訴。

最終在縣政委員會的裁決下，2021年6月11日宣布禁止餵養孔雀，違者最高可能面臨六個月的監禁或1000元罰款。縣政委員巴格(Kathryn Barger)表示，希望新罰可以發揮警示作用，並將孔雀數量控制在一定範圍內。但政府也不會過多干涉孔雀的繁殖量，畢竟孔雀還是亞市社區的一部分。

植物園 洛杉磯 亞凱迪亞

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