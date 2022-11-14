前科男當眾殺妻 3刑併判102年

殺妻被判百年監禁的阿柯斯塔。（惠提爾市警局提供）

洛杉磯 縣惠提爾市（Whittier）的Kohl's商城2020年12月22日發生一起凶殺案，殺人嫌犯為已有兩案在身的阿柯斯塔（Enrique Acosta）。因為高等法院法官認為殺人後毫無悔意，因此駁回律師合併量刑的請求，加上他2000年與2013年兩起前案的刑期，最終判處43歲的阿柯斯塔102年另4個月的有期徒刑。

更為駭人的是當年8歲的兒子還在商場外的車上等阿柯斯塔，他殺了前妻Yvonne Annette Acosta後，還載著兒子一起衝撞前妻的車。因此阿柯斯塔7月18日定罪時，除了一級謀殺，還有虐待兒童、非法持槍與衝撞他人財物等罪。前妻的家人都說，Yvonne Annette Acosta是這世界上唯一願意無條件愛阿柯斯塔的人了，但是他卻殺了她，判決確定後，家人終於可以放下執念了。

高等法院法官Debra Cole-Hall宣讀判決時強調，阿柯斯塔不僅僅冷血無情地殺害了Yvonne Annette Acosta，而且落網後毫無悔意，因此駁回辯護律師的聲請，將阿柯斯塔的三罪累計量刑，最終判處102年的有期徒刑。檢察官 Safaan Ahmed則說，當天前妻是因為信用卡 交易問題才和阿柯斯塔見面的，沒想到他一來就連開五槍，因為阿柯斯塔認為前妻不留情面，因此本來就已預謀殺人，事後還告訴兒子「這是你媽應得的教訓」。