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僑福地產線上講座…資產投資 宜生前信託、遺囑認證

洛杉磯訊
講座主講人Paul Horn是遺產規劃信託和遺囑認證法專業律師（僑福地產提供）
講座主講人Paul Horn是遺產規劃信託和遺囑認證法專業律師（僑福地產提供）

僑福地產商業部將於11月16日上午10時舉辦遺囑認證(probate)及生前信託( living trust)Zoom線上講座，特別𨘋請到同時為律師及會計師的Paul Horn為大家說明解疑，講座將以英語進行。

僑褔地產執行長甘淑梅表示，僑福地產服務客戶時注意到許多高資產投資者，並沒有為自己的資產及承傳做好規劃，一但有萬一之時，辛苦一輩子努力創立的事業及資產在美國的遺產法之下，可能被課重稅而造成繼承人重大損失。為更進一步服務客戶，同時提升旗下經紀的專業知識，僑褔地產特別邀請經驗豐富同時有律師及會計師雙證照的Paul Horn 與大家分享遺囑認證及生前信託的精要。

主講人Paul Horn 律師為加州律師協會認證的遺產規劃信託和遺囑認證法專家。要獲得加州律師協會的認證非常不容易。他必須通過一整天的遺產規劃、信托和遺囑認證法的筆試。同時必須具備在遺產規劃方面表現出高度專業知識和必需的年份經驗。最後還需要其他熟悉其遺產規劃、信任和遺囑認證工作的律師和法官的認可。他同時擁有加州會計師執照。

講座內容包括：如何出售在遺囑認證或生前信託中的房地產；地產經紀及投資者需要了解的遺囑認證全過程；法院裁定遺囑認證的房地產銷售在如何運作；遺囑認證房地產銷售流程；全額與有限的遺囑認證管理權（IAEA)；遺囑認證法院裁定和競價過程；遺囑認證房地產估價；如何及何時出售受保護和生活信託下的房地產；合租和共有房產歸屬的好處和陷阱。

相關詳情可掃描海報二維碼。

房地產 加州 投資

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