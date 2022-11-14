中至強度焚風將襲南加 提防火災停電

洛杉磯時報報導，國家氣象局表示，南加州 未來一周，將出現中度至強度的聖塔安那焚風（Santa Ana wind）天氣型態，部分地區每小時風速將達70哩。炎熱、乾燥與相較高溫，某些地方恐引發火災風險。

國家氣象局氣象學家湯普森（Rich Thompson）表示，焚風將於15日（周二）至17日（周四）出現，之後會稍為緩和，至周末（19日）到20日會再次出現。預計這波焚風將是本季迄今為止最強的聖塔安那風。

他呼籲民眾，特別是位於范杜拉（Ventura）和洛縣 居民，應做好發生樹木倒塌、停電和火災等問題的準備，「這可能是挺嚴重的事件。」

大範圍陣風15日上午開始，大部分地區出現每小時35至55哩陣風。湯普森說，山口和峽谷恐出現每小時70哩。17日下午起風速減弱，18日平靜，19日又將再次起風。

溫度方面，國家氣象局預估，本周溫度都將維持在70多度左右，某些地區濕度逐漸降低至臨界水平的15%至30％，相當乾燥。

范杜拉和洛縣可能出現火災天氣，這些縣的雨量沒有橙縣、內陸帝國和聖地牙哥縣多。

「僅因為我們近期降雨，不意味著我們有足夠時間結束火災季節」湯普森說「這些風恐引發火災危機」。