攜手華美銀行 湖人隊球星感恩送暖

霍里(立者左四)和賴恩(立者右四)與志願者一起回餽社區。（記者趙健/攝影）

由華美銀行攜手洛杉磯湖人 隊舉辦的「感恩季」（A Season of Giving）回餽社區活動，11月12日在洛杉磯消防局霍奇肯紀念培訓中心（Frank Hotchkin Memorial Training Center）舉行，為200多位來自多個社區和組織的家庭提供感恩節晚餐以及禮物。

視頻來源：記者趙健

曾三次幫助湖人隊奪得冠軍、手握七枚總冠軍戒指的球星霍里（Robert Horry）和現任湖人隊球員賴恩（Matt Ryan），在現場為社區的家庭和孩子們分發感恩節晚餐。現場還設有各式娛樂項目和抽獎活動，以及特別為孩子們設置的「拍立得」合影區域，讓每個孩子都有機會和NBA 傳奇球員近距離接觸。

賴恩表示非常喜歡這樣的活動，「這是一次很好的體驗能夠成為社區的一份子，和這麼多孩子和家庭待在一起 ， 對我和湖人隊來說，都是非常重要回饋社區的機會。我知道這對孩子們來說也意味著很多，我小時候根本沒有機會與現任或者前任NBA球員見面，我相信對有些孩子來說，他們將永遠記住今晚，這真的是特別好的事。」

此次活動是華美銀行與洛杉磯湖人隊攜手的第16個年頭，參與此次感恩節晚餐的組織，包括洛杉磯消防局霍奇肯紀念培訓中心、Watts Skills Academy、為需要幫助的青少年提供免費教育服務的Heart of Los Angeles、巴沙迪那群益俱樂部（Boys and Girls Club of Pasadena）、西聖蓋博群益俱樂部（Boys and Girls Club of West San Gabriel Valley），以及全美首家、也是唯一一家關注國際跨文化被領養孩童發展的非營利組織Mixed Roots Foundation。

過去16年，在華美銀行與湖人隊的共同努力下，「感恩季」社區回饋系列活動，已幫助過成千上萬需要被關愛的兒童和成人。在聖誕節前夕，還會有一場專為兒童籌備的聖誕派對，也將在湖人隊的訓練中心（UCLA Health Training Center）歡樂展開，增添節日的喜悅。

https://youtu.be/37Ne2KN-RHQ