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疑用種族歧視字眼 亞裔男地鐵遭非裔暴打

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）
一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

洛杉磯地鐵上日前發生一起暴力打鬥事件，同車廂的乘客用視頻捕捉到當時的激烈場面，一名亞裔男子被兩名非裔男子毆打至求饒，原因可能是亞裔男子使用N開頭的種族侮辱性詞語。

影音來源：目擊者Edgar Nuñez／記者邵敏後製

這起暴力事件發生在11月1日下午3時左右，當地鐵藍線（Blue Line）開往斯勞森站（Slauson）時，一名亞裔男子和一名非裔男子發生激烈衝突。視頻拍攝者努涅斯（Edgar Nuñez）表示，此類事件並不少見，他呼籲地鐵管理方應加強安保工作。

案發時，穿綠色衣服的亞裔男子掏出一把電擊槍，他反覆按下開關，對著非裔男子，而非裔男子則對其進行拳打腳踢。打鬥過程中，地鐵曾停過一站，努涅斯說，已有人報警，但他並沒有看到警察或安保人員出現在現場。

努涅斯表示這名亞裔男子還有一把螺絲刀、胡椒噴霧和另一把電擊槍，但這些武器並沒有讓其避免被非裔男子暴打，地鐵上當時有不少亞裔面孔的乘客，目睹暴打事件發生的全過程，坐在前面的一對亞裔老夫妻嚇得抱頭離去。

這場暴力打鬥持續很長時間，期間兩人曾下車追逐，後又回到車廂。地鐵再度啟動後，另一名非裔男子靠近亞裔男子，也加入這場毆打。亞裔男子繼續用電擊槍指著對方，但他很快被打倒在車廂地上，非裔男子對其踹腳。期間，一名穿著藍色上衣的白人男子也加入毆打，他使用手中的滑板襲擊亞裔男子頭部。

至於為什麼會引發這起暴力事件，目擊者努涅斯表示並不確定。他在社交媒體上表示，這名亞裔男子疑似使用N開頭的種族侮辱性詞語，進行種族歧視。而在毆打過程中，亞裔男子繼續使用多種髒字辱罵，他後來被毆打致求饒。努涅斯還提到，這名亞裔男子在使用胡椒噴霧時，離車上的老人和孩子太近，有乘客當時要求他後退，保持一定的安全距離。

努涅斯經常乘坐地鐵和公共汽車，從405高速公路東部到比佛利山（Beverly Hills），他在那裡的一家酒店廚房工作。努涅斯指出，現在地鐵裡的情況變得十分糟糕，他在Instagram頁面上發布此次暴力事件相關視頻，希望人們知道事態的嚴重性。據悉，之前洛杉磯地鐵上也曾發生過多起暴力事件。

媒體聯繫地鐵管理層，指出這段視頻涉及暴力，還提出列車缺乏安保力量，乘客沒有安全感。洛杉磯地鐵就這起暴力事件發表以下聲明：「這段視頻讓我們非常不安和擔憂，我們對其中的暴力行為採取零容忍態度，在看過視頻後，我們將其分享給執法夥伴，以進一步調查這一事件。」

「我們正在部署實施一個全面、多層次的安全計劃，該計劃採納客戶、員工、社區成員和執法人員各方面意見，並在人員、基礎設施和技術方面進行大量投資，以創建一個安全、清潔和舒適的交通系統。我們正在僱用保安力量、安裝監控攝像頭、改善照明，並投資Transit Watch應用程序等技術，以便乘客可以立即報告系統中存在的問題。」

地鐵方面同時呼籲公眾提供這起事件的相關信息，如指出如遇到緊急情況，可撥打888.950.SAFE (7233) 或911，地鐵乘客也可以使用Metro’s Transit Watch應用程序匿名報告相關事件的信息。

穿藍色上衣的白人男子也加入毆打，用手中的滑板襲擊亞裔男子頭部。（目擊者視頻截屏）
穿藍色上衣的白人男子也加入毆打，用手中的滑板襲擊亞裔男子頭部。（目擊者視頻截屏）
另一名非裔男子靠近亞裔男子，也加入這場毆打。（目擊者視頻截屏）
另一名非裔男子靠近亞裔男子，也加入這場毆打。（目擊者視頻截屏）

地鐵 亞裔 非裔

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