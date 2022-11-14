中國放鬆防疫 離躺平不遠了？

中國政府11日突然宣布對入境人員放鬆防疫 政策，包括隔離時間縮短為5+3，以及航班取消熔斷機制。同時對國內民眾的防疫政策也有所鬆動，例如取消中風 險地區，不在判定「密接的密接」等共有20項措施。不過與此同時，中國內部的疫情 並不容樂觀，多地爆發新冠疫情，全國10日、11日單日確診均破萬。不禁讓人聯想，中國這是要逐漸躺平，取消清零政策了？

根據中國衛健委12日的通報，11日中國共有確診1萬1803例，較10日的1萬0535日有所增加。這是繼3月末上海封控以來從未見過的情況。本次疫情中，除了廣東和河南為重災區外，全國31個省市區均有確診病例。

然而就在這樣嚴峻的情況下，中國卻反常態地宣布放鬆防疫措施。主要措施包括密接者隔離時間由十天減少為八天，不再判定密接的密接，取消「中風險」地區的判定。入境政策上，除了縮短隔離時間至八天，還取消了航班熔斷機制。該政策發布的11日以來，各旅遊平台國際機票搜索量暴漲，例如「攜程」機票搜索量比前一日增長超過一倍；「去哪兒」國際機票搜索量達到近一年峰值。政策發布的11日當天，香港股市飆升，恆指升7.74%，A股三大指數集體收高，上證指數漲逾1.6%。

中國實行的近三年的嚴格防疫措施，如今已經嚴重影響經濟發展，不少地區民眾疲於防疫，民怨載道。原訂於今年4月舉辦的北京國際汽車展覽在推遲半年後，於10日宣布取消，原因是新冠疫情防控的需要。原訂於11月18日在廣州舉辦的廣州汽車展覽會也於月初宣布延期舉辦。此外，蘋果近日宣布，部分手機發貨會延遲，主要因為鄭州富士康的疫情爆發，導致生產線暫停。

除了經濟上的巨大損耗，中國人民對於取消「清零政策」的意願愈來愈強烈。有中國網友在推特上傳錄音檔，裡面眾多民眾不滿貫徹清零政策，紛紛揚言開瓦斯炸樓同歸於盡。

中國此次調整防疫政策，可謂「順勢而行」，受到國內外華人的一致好評。相信中國政府也意識到清零政策的代價巨大，經濟上已經吃不消。不過中國政府也曾強調，堅持動態清零的政策不變。此後中國防疫政策是否會進一步放鬆乃至最終放棄清零不得而知。不過天秤兩端總要選一個，要麼堅持清零以巨大經濟和民怨為代價，要麼放棄清零，經歷像香港、歐美國家所經歷的「劇痛」。對此，有專家預估最快明年二季度後，最晚2024年，中國會結束清零政策。不管怎樣，清零政策在永不會消失的新冠病毒面前，註定是一場會輸的戰役。