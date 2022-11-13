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核桃市長伍立倫自動連任 建市63年首見

記者楊青/核桃市報導
伍立倫（左）當晚在太太（中）和兒子（右）以及百多位民眾的見證下宣誓繼續擔任核桃市長。（核桃市府提供）
伍立倫（左）當晚在太太（中）和兒子（右）以及百多位民眾的見證下宣誓繼續擔任核桃市長。（核桃市府提供）

核桃市議會11月9日舉行換届就職儀式，華裔市長伍立倫宣誓連任市長職位，菲律賓Richard Cajulis接替卸任市議員Bob Pacheco，成為核桃市議會新成員。

伍立倫當晚在太太和兒子及百多位市民見證下，宣誓繼續擔任核桃市長；Richard Cajulis也宣誓就任市議員。

伍立倫在就職演說中感謝社區及市議會一直以來的支持，承諾將更加努力，為大家繼續服務四年。他表示有信心把市政業務做得更好，尤其在治安、公共建設、衛生、安全以及市容市貌等方面。他說，自己最重要的施政目標是以市民為優先考量，為民服務和解決問題，為核桃市更美好的未來鋪路。

今年期中選舉核桃市議會也有兩席改選，但伍立倫沒有競爭者，Pacheco決定退休不再連任，他同時推薦一位菲律賓裔候選人參選。核桃市議會最終決定取消本次選舉，伍立倫自動當選；另一名市議員則以提名及市議會表決通過產生。這也是核桃市1959年獨立建市以來首次取消選舉，因此節省5萬元選舉費用。

伍立倫感謝市議會團隊的良好合作和前市長秦振國為建設核桃市議會和諧氛圍打下的良好基礎。他同時希望市議會團隊繼續精誠合作，實實在在為居民多做事，做好事。

核桃市議會9日還同時舉行一列頒獎活動，伍立倫與副市長Nancy Tragarz、市議員秦振國、LindaFreedman等一起，先後向退伍老兵和民權活動人士Mansfield Collins和羅蘭岡聯合學區頒發獎狀，鼓勵先進。

伍立倫（左）當晚在太太（中）和兒子（右）以及百多位民眾的見證下宣誓繼續擔任核桃市...
伍立倫（左）當晚在太太（中）和兒子（右）以及百多位民眾的見證下宣誓繼續擔任核桃市長。（核桃市府提供）
伍立倫當晚在太太和兒子以及百多位民眾的見證下宣誓繼續擔任核桃市長。（核桃市府提供...
伍立倫當晚在太太和兒子以及百多位民眾的見證下宣誓繼續擔任核桃市長。（核桃市府提供）

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