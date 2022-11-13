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聖伯納汀諾市 首見亞裔女市長

記者啟鉻／聖伯納汀諾綜合報導
聖伯納汀諾市首位亞裔女市長陳海倫。（市府提供）
聖伯納汀諾市首位亞裔女市長陳海倫。（市府提供）

南加州內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino ）本次選舉誕生了首位亞裔女市長陳海倫（Helen Tran），這也是該市成立以來第三位女市長；也是繼2018年華裔尤煜琳（Jocelyn Yow）當選河濱縣東谷市議員後，第二位在內陸城市擔任市級民選官員的亞裔女性。

40歲的越南裔陳海倫，父母是早年來美的越南難民。她當選後激動地表示，「能夠成為聖伯納汀諾市首位亞裔女市長，影響也是巨大的。未來會進一步擴大市府的族裔多樣性，整個市議會也會更加多元化。」在此次選舉中，陳海倫贏得選舉壓倒性勝利，截至目前得票率超過62%。她的對手是長期擔任市府律師的朋曼（ James “Jim” Penman），得票率低於40%。陳海倫確認當選，最終官方結果12月正式宣布。

陳海倫在競選時承諾，一旦獲選，會致力於各方團結、多元化。她表示，希望社區團結起來，不要被黨派不同所分割，社區利益是一致的，大家彼此需要互相支持。

陳海倫在內陸帝國聖伯納汀諾市成長居住多年，有三名子女。她說，父母並不富裕也沒有更多資源，在自越南移民美國不久，從聖地牙哥搬遷到內陸居住。她在當地學校開始學習英語，並在高中時參加學校組織Key Club開始接觸美國政治，也是全家子女中的第一個大學生。

她說，作為一名外來移民，起點不高。父母與家人在聖伯納汀諾市，逐漸實現美國夢的成功過程，促使她要將自己學到的東西回饋社區。她最初的想法是成為一名小學三年級教師，後來進入市府人力資源部工作，成為部門最年輕主任。此前，陳海倫曾在洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）人力資源部任應急管理總監。進入聖伯納汀諾市府工作後，她的前任因為領導不力受到市議會批評。後來通過競選，她接管人力資源部。

陳海倫說，先前她曾對自己領導能力有過懷疑，從未想過競選公職或成為一個部門的主管，就如她進入市府工作也並非是初衷。不過，在新的崗位開始工作後，憑藉以往積累的人力資源與應急管理經驗，她從政漸入佳境，很快展示了她的領導才能。

她以無黨籍身分參選聖伯納汀諾市長。在競選文宣中，她自稱公共服務者、非營利組織領導者。儘管在競選造勢時，有民主黨人說她屬於民主黨籍，並獲得當地民主黨人支持。而據相關資訊，當地共和黨團體也沒有表示支持任何市長參選人。

陳海倫表示，正式就任市長後，她會更集中精力解決當地住房危機、公告安全、經濟發展以及為完善學校、公園項目籌集更多資金。

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