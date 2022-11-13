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核桃谷學區教委選戰 華裔一勝一負

記者楊青/核桃市報導
目前以第二高票篤定當選連任的佟儀，因與家人前往澳大利亞與親友團聚，沒能在當地觀看開票結果，不過他的競選團隊為他舉辦了選情之夜大會師，慶祝勝利。（佟儀團隊提供）
目前以第二高票篤定當選連任的佟儀，因與家人前往澳大利亞與親友團聚，沒能在當地觀看開票結果，不過他的競選團隊為他舉辦了選情之夜大會師，慶祝勝利。（佟儀團隊提供）

核桃谷聯合學區（Walnut Valley Unified School District）選舉結果10日繼續更新，兩位華裔競選人分別位居第二和第四。

洛杉磯縣選務處10日再次更新核桃谷聯合學區教委選舉投票結果，Helen Hall以5277票位居第一，得票率29.64%；佟儀以5145票位居第二，得票率28.90%；Cindy Ruiz以4452票位居第三，得票率25.01%；趙宏以2928票位居第四，得票率16.45%。

由於洛縣選務處今年的地方選舉結果不公佈投票站及通訊投票的開票進程，所以目前不清楚核桃谷聯合學區截至10日的開票結果，是否已經接近尾聲或全部完成。不過由於核桃谷學區選舉為三席空缺，前三名當選，所以從目前數字看，兩位華裔候選人是一勝一負。

來自中國大陸的趙宏，此役首次競選地方公職，得到不少新移民家長支持。趙宏表示，此次競選是她宣誓為美國公民後，首次從臺下觀眾變成臺上演員，第一次全方位參與美國期中選舉的沉浸式演出，貢獻了自己的時間精力和金錢，也收穫了親友、鄰居和素不相識的人的支持和鼓勵，是人生非常難得的學習機會。不管成敗，都慶幸能有這個寶貴的學習機會，感恩大家的支持。

目前以第二高票篤定連任的佟儀，因與家人前往澳大利亞與親友團聚，沒能在當地觀看開票結果。不過他的競選團隊歡聚一堂，為他舉辦了選情之夜大會師，慶祝勝利。

佟儀表示，很高興此次選戰非常乾净，各候選人均全力以赴，沒有互相負面攻擊，體現了學區競選的君子風範。

今年也是佟儀尋求第三度連任，第二次選戰。

來自中國大陸、首次競選地方公職的趙宏（右四）和她的競選團隊。（趙宏團隊提供）
來自中國大陸、首次競選地方公職的趙宏（右四）和她的競選團隊。（趙宏團隊提供）

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