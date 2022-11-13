核桃谷學區教委選戰 華裔一勝一負

目前以第二高票篤定當選連任的佟儀，因與家人前往澳大利亞與親友團聚，沒能在當地觀看開票結果，不過他的競選團隊為他舉辦了選情之夜大會師，慶祝勝利。（佟儀團隊提供）

核桃 谷聯合學區 （Walnut Valley Unified School District）選舉結果10日繼續更新，兩位華裔競選人分別位居第二和第四。

洛杉磯縣選務處10日再次更新核桃谷聯合學區教委選舉投票結果，Helen Hall以5277票位居第一，得票率29.64%；佟儀以5145票位居第二，得票率28.90%；Cindy Ruiz以4452票位居第三，得票率25.01%；趙宏以2928票位居第四，得票率16.45%。

由於洛縣選務處今年的地方選舉結果不公佈投票站及通訊投票 的開票進程，所以目前不清楚核桃谷聯合學區截至10日的開票結果，是否已經接近尾聲或全部完成。不過由於核桃谷學區選舉為三席空缺，前三名當選，所以從目前數字看，兩位華裔候選人是一勝一負。

來自中國大陸的趙宏，此役首次競選地方公職，得到不少新移民家長支持。趙宏表示，此次競選是她宣誓為美國公民後，首次從臺下觀眾變成臺上演員，第一次全方位參與美國期中選舉的沉浸式演出，貢獻了自己的時間精力和金錢，也收穫了親友、鄰居和素不相識的人的支持和鼓勵，是人生非常難得的學習機會。不管成敗，都慶幸能有這個寶貴的學習機會，感恩大家的支持。

目前以第二高票篤定連任的佟儀，因與家人前往澳大利亞與親友團聚，沒能在當地觀看開票結果。不過他的競選團隊歡聚一堂，為他舉辦了選情之夜大會師，慶祝勝利。

佟儀表示，很高興此次選戰非常乾净，各候選人均全力以赴，沒有互相負面攻擊，體現了學區競選的君子風範。