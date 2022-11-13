孫振傑晉升亞凱迪亞市首位華裔消防局長

孫振傑晉升亞凱迪亞市消防局局長。（亞凱迪亞消防局臉書）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）消防局副局長孫振傑（Chen Suen），近日被市府任命為局長（Fire Chief），接替剛退休的老局長，成為亞市歷史上第一位華裔消防局長，家人和華人社區皆與有榮焉。

亞凱迪亞消防局發出數位標誌：歡迎局長孫振傑。（廖美梨提供） 亞凱迪亞消防局長孫振傑身著防護服帶隊作業。（廖美梨提供）

孫振傑表示，「領導這個重要的政府機構，我感到謙卑和興奮，並將繼續以高質量的工作服務社區。」他感謝市議會和市府經理Dominic Lazzaretto ，為他提供了一個服務自己居家社區的機會。從下週開始，他將繼續已經工作了18年的消防員職業生涯，並且登上了一個新台階。

孫振傑的母親廖美梨女士說，1979年在孫振傑一歲時，舉家從台灣移民美國，「當時我抱著他坐飛機」。起先他們住在艾爾蒙地 （El Monte）市，1988年搬遷亞凱迪亞市。孫振傑分別在亞凱迪亞學區的Highland Oaks小學、Foothill中學和亞凱迪亞高中學習，畢業後進入爾灣加州大學 （UC Irvine）獲得社會學學士學位。後來，他在父親的建議下申請了消防員工作，同時，他又在Loyola法學院攻讀法學位，並且考取了加州律師執照。

迄今，孫振傑已在亞凱迪亞市居住了34年，在該市消防局工作了18年。在消防局任職期間，孫振傑擔任過消防員、護理員、滅火工程師、消防隊隊長、消防局副局長，參與多個專業和社區服務項目，包括消防指揮、作業調度、科技研發、社區宣導、社交媒體管理、緊急事件處理等，職場歷練全面，作業實踐豐富。如今，孫振傑獲任局長，應是人盡其才，用人得當。

亞凱迪亞消防局長孫振傑全家福。（廖美梨提供）

廖美梨女士介紹，孫振傑今年44歲，正是年富力強的好時光，還有很長時間可以為亞凱迪亞鄉親服務，守護社區財產，保護市民平安。孫振傑不僅事業有成，而且家庭美滿，他與高中同學Sandia結婚，育有一兒一女，分別是15歲的Ethan和六歲的Emma，目前都在亞凱迪亞市上學。