我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

退伍軍人協會南加分會3周年 70餘人慶賀

本報訊
中華民國退伍軍人協會南加州分會11月 11日慶祝成立三週年暨榮民節餐會後合影。（楊敏英提供）
中華民國退伍軍人協會南加州分會11月 11日慶祝成立三週年暨榮民節餐會後合影。（楊敏英提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會慶祝成立三週年暨榮民節餐會，於中華民國111年11月11日中午在聖蓋博市上流食府餐廳舉辦，共有70多人與會，會員聯誼，氣氛熱絡。

慶祝餐會首先由王北寧祕書長宣讀理事長張學海傳來總會理事長吳其樑中將的賀電，賀電讚揚美國南加州分會副理事長楊震南暨全體同仁，並表示退協自成立南加分會以來聯繫退伍袍襗，積極參與國慶等愛國活動，深受駐處及僑社肯定，11月11日慶祝成立三週年，至感欣慰，也盼未來再創佳績。

中華民國退伍軍人協會南加州分會11月 11日慶祝成立三週年暨榮民節餐會合影。（楊...
中華民國退伍軍人協會南加州分會11月 11日慶祝成立三週年暨榮民節餐會合影。（楊敏英提供）

副理事長楊震南除了代表協會的感謝之外，並且提到該會三年以來在中華會館及蒙特利公園市的雙十國慶升旗典禮及遊行活動，都派了整齊的隊伍參加，充分展示該會對中華民國的支持，也舉辦紀念古寧頭戰役勝利70週年的座談會、空軍黑貓中隊英勇事蹟展、吳思懷立法委員國防、外交、兩岸安全座談會、紀念七七抗戰勝利等活動。

中華民國民國退伍軍人恊會，在西元2000年獲得世界退伍軍人協會代表大會通過入會，並以R.O.C.on Taiwan英文名稱加入成為中華民國在聯合國唯一的非政府組織成員，並且在正式的國際會議上可以使用中華民國國號、國旗及國歌的人民團體。

中華民國退伍軍人協會現任理事長吳其樑將軍目前仍然擔任世界退伍軍人協會現任副總會長暨亞常會主席。11日 出席南加分會慶祝餐會的有副理事長楊震南、監事長林德政將軍、財務長陳馬克、祕書長王北寧、財務助理陳美華。顧問：張自豪、馬國威、鄭朝新。理事：謝宗煌、鄭蓮雲、陳飛虎、陳百其、徐和生。監事：陳文輝、以及會員70餘人。副理事長楊震南並捐款500元贊助分會活動。

中華民國 南加 加州

上一則

金龍武術比賽 400高手雲集

下一則

孫振傑晉升亞凱迪亞市首位華裔消防局長

延伸閱讀

國父孫中山156周年誕辰 南加僑界獻花致敬

國父孫中山156周年誕辰 南加僑界獻花致敬
網傳僑胞總統大選限制 經文處釋疑：戶籍滿半年即可

網傳僑胞總統大選限制 經文處釋疑：戶籍滿半年即可
紐約退伍軍人節遊行 華裔老兵精神抖擻

紐約退伍軍人節遊行 華裔老兵精神抖擻
華裔美國退伍軍人會 華埠遊行

華裔美國退伍軍人會 華埠遊行
砸監控、撬取款機 退伍軍人大樓遭竊

砸監控、撬取款機 退伍軍人大樓遭竊
退伍軍人協會南加分會 11/11慶3周年

退伍軍人協會南加分會 11/11慶3周年

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票