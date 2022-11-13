退伍軍人協會南加分會3周年 70餘人慶賀

中華民國退伍軍人協會南加州分會11月 11日慶祝成立三週年暨榮民節餐會後合影。（楊敏英提供）

中華民國 退伍軍人協會南加 州分會慶祝成立三週年暨榮民節餐會，於中華民國111年11月11日中午在聖蓋博市上流食府餐廳舉辦，共有70多人與會，會員聯誼，氣氛熱絡。

慶祝餐會首先由王北寧祕書長宣讀理事長張學海傳來總會理事長吳其樑中將的賀電，賀電讚揚美國南加州 分會副理事長楊震南暨全體同仁，並表示退協自成立南加分會以來聯繫退伍袍襗，積極參與國慶等愛國活動，深受駐處及僑社肯定，11月11日慶祝成立三週年，至感欣慰，也盼未來再創佳績。

中華民國退伍軍人協會南加州分會11月 11日慶祝成立三週年暨榮民節餐會合影。（楊敏英提供）

副理事長楊震南除了代表協會的感謝之外，並且提到該會三年以來在中華會館及蒙特利公園市的雙十國慶升旗典禮及遊行活動，都派了整齊的隊伍參加，充分展示該會對中華民國的支持，也舉辦紀念古寧頭戰役勝利70週年的座談會、空軍黑貓中隊英勇事蹟展、吳思懷立法委員國防、外交、兩岸安全座談會、紀念七七抗戰勝利等活動。

中華民國民國退伍軍人恊會，在西元2000年獲得世界退伍軍人協會代表大會通過入會，並以R.O.C.on Taiwan英文名稱加入成為中華民國在聯合國唯一的非政府組織成員，並且在正式的國際會議上可以使用中華民國國號、國旗及國歌的人民團體。

中華民國退伍軍人協會現任理事長吳其樑將軍目前仍然擔任世界退伍軍人協會現任副總會長暨亞常會主席。11日 出席南加分會慶祝餐會的有副理事長楊震南、監事長林德政將軍、財務長陳馬克、祕書長王北寧、財務助理陳美華。顧問：張自豪、馬國威、鄭朝新。理事：謝宗煌、鄭蓮雲、陳飛虎、陳百其、徐和生。監事：陳文輝、以及會員70餘人。副理事長楊震南並捐款500元贊助分會活動。