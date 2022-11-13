中國鬆綁 華人欣盼明夏正常返鄉

新政特別指出，回國航班不再熔斷，但業內人士認為機票價格不會因此回落。（本報檔案照）

中國國家衛健委日前發布新冠疫情 防控新政，此舉迎來一片歡呼，消息發布當天，正值每年一次的「雙十一」促銷活動，網友戲稱這是今年力度最大的活動：集中隔離滿7天減2天，全場次密接免單。

新政內容包括對入境人員、密接者，將之前的「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，並指出「不再判定密接的密接」，也就是說取消次密接。

針對這些新政，有人發貼表示：三年了，恍如隔世，沒想到今年雙十一活動力度最大的竟然是國家衛健委，滿7天減2天，全場次密接免單。這段話被網友高頻轉發，更有不少網友歡呼，「通過新政推出，我們看到疫情防控的曙光，有希望回到疫情前的自由生活了。」

對於南加華人 來說，此次推出的疫情防控新政，以下幾項內容息息相關：回國隔離調整為5天集中隔離+3天居家隔離；回國檢測調整為48小時內一次；回國航班不再熔斷；入境人員陽性判斷，以CT值低於35為標準。

洛杉磯縣一所大學的趙老師，10日聽聞居住在中國的父親被診斷為白血病，已入美籍的她連夜申請回國簽證，「對我來說，父親傳來的消息打擊太大，我已經三年多沒有見過父母，母親老年癡呆症越來越嚴重，父親現在也病重，現在無論如何我都要想辦法趕回去。」11日，趙老師看到中國公布的疫情防控新政，她非常激動，「雖然回國還需要隔離，機票價格也還很貴，但新的措施起碼減少了隔離時間，對我來說，哪怕提前幾天見到父母都是好的。」

對此防疫新政的推出，不少南加華人留言表示，「疫情管控越來越放鬆，有希望明年暑假能全部恢復正常，到那時候我就可以回國了。」

也有人表示，「機票價格仍然很貴，沒錢的我還是回不去。」

新政中有一條特別指出，回國航班不再熔斷，那麼機票價格是否會因此大幅回落？

洛杉磯機票業務人士顧彬彬認為，最新政策再次放寬疫情要求，某種程度上會促進很多人的回國需求，加上隨即而來的眾多節假日，感恩節、聖誕節、新年、農曆春節、美國校園假期等，這段時間回國需求本來就很高，通常航司都會季節性上調價格。

他指出，目前中美直飛航線尚未增加，如果需求量大幅增加，但航班有限，票價就會很快漲價，這符合市場規律。對於從香港、韓國、日本、迪拜等第三國或地區轉機的航班來說，新政之下，手續比之前更加簡化，因此轉機回國的華人需求量也會增加，票價同樣會相應受到影響。