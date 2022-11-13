孫中山156周年誕辰 南加僑界獻花致敬 緬懷國父貢獻

南加州僑界代表向華埠國父銅像獻花致敬大合照。（本報記者／攝影）

在孫中山先生誕辰156周年之際，南加 州僑界12日舉辦向洛杉磯 華埠國父銅像獻花致敬儀式，緬懷國父所做出的貢獻，並探討其思想的現代意義。

當天上午11時，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，南加州各僑團及僑領匯集洛杉磯華埠的孫中山先生銅像前舉辦獻花儀式。儀式開始前，羅再陵領唱美國國歌，吳典龍領唱中華民國 國歌，楊震南領唱國父紀念歌。

演唱完畢後，分別由羅省中華會館主席鄺松齡、中華民國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境致詞，中華會館監事長蔡惠玲致答謝詞。

鄺松齡說，孫中山先生是廣東人，一生倡導和實踐三民主義，內容包括民族主義、民權主義、民生主義，旨在求中國人民的自由、平等與富足，成為中華民國的立國原則。今天在這裡參加鮮花致敬典禮很榮幸。

黃敏境則表示，孫中山先生於1866年誕生，同時也是一個時代的標誌。孫中山先生提出的思想在現代還常被提及和紀念。國父在病危之際，仍念念不忘拯救國家、人民，說出「革命尚未成功，同志仍須努力」的金句。而中華民國就是這句話的貫徹者，從1945年至今，經歷風雨仍堅守民主自由，是華人世界唯一的民主國家。

致詞後，鄺松齡、黃敏境及中華會館副主席周賜軒，監事長蔡惠玲，副監事長胡卓球上前獻花。黃敏敬接過花圈高舉後放下，司儀喊「向國父銅像行三鞠躬禮，一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。」禮畢。

南加州中國大專院校聯合校友會與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境合影。（本報記者／攝影） 中華民國退伍軍人協會南加州分會與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境合影。（本報記者／攝影）

接著，羅省中華會館顧問、洛杉磯華僑文教服務中心及中華民國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處人員依次上前獻花。接下來是中華會館27個僑團以及南加州各大僑團代表行禮，這些僑團有秉公堂，保安堂，昭倫公所，同源會，婦女新運會，伍胥山公所，鳳倫公所，至孝篤親公所，朱沛國堂，至德三德公所，合勝堂，開平同鄉會、台山寧陽會館，台山寧僑公會，俊英工商會，岡州會館，國民黨羅省分部，李氏敦宗公所，林西河堂，呂渭濱公所，龍岡親義公所，南加省馬氏宗親會，溯源堂，南加省余風采堂，黃氏宗親會，英端工商會。

新僑社團還包括：南加州中國大專院校聯合校友會，台灣會館，加州台灣同鄉聯誼會，美國越柬寮華人團體，洛杉磯台美商會，榮光聯誼會，中華民國退伍軍人協會南加州分會等團體。