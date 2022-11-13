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提升主流競爭力 華人建築卓越獎 表揚9業者

記者張宏/洛杉磯報導
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，右四）為九名獲得卓越獎的公司代表頒獎。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，右四）為九名獲得卓越獎的公司代表頒獎。（記者張宏／攝影）

美國華人建築公會11日在聖蓋博喜來登舉辦年度華人建築卓越獎頒獎典禮，表彰九個全美各地建築各個行業的優秀公司，200多人參與盛會，見證建築公會的日益壯大。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）為九名獲得卓越獎的公司代表頒獎，她表示，美國未來十年會積極發展基礎建設，期待建築公會成員發揮所長，展示華人對美國的貢獻和影響力。

美國華人建築公會全美總會主席姜曉東表示，卓越獎最主要目的是讓華人在建築開發等行業有展示機會，提升其在美國主流的競爭力，專業能力口碑都能得到認可。隨著公會日益壯大，華人服務市場認可度提高，會員競爭力得到提升。公會未來針對卓越獎、建材展和青年創業委員會三大項目，設計，施工，開發，建材，地產，法規和審批六大板塊做大做強，擴大華人建築公會影響力，壯大會員隊伍和更好服務社區。

美國華人建築公會11日在聖蓋博喜來登舉辦年度華人建築卓越獎頒獎典禮，圖為美國華人...
美國華人建築公會11日在聖蓋博喜來登舉辦年度華人建築卓越獎頒獎典禮，圖為美國華人建築公會南加分會會長劉偉岸（左一）和聯邦眾議員趙美心（中）、姜曉東（右二）和聖蓋博市長丁言愉（右一）。（記者張宏／攝影）

美國華人建築公會南加分會會長劉偉岸表示，今年的卓越獎進入第五個年頭，從6月就開始著手，因為收到大量的申請，所以通過三、四個月籌備和專家評審，最終選出九名卓越獎獲得者。評選標準涉及其設計的新穎性、環保及給當地政府帶來收益等。現在越來越多華人移民美國，且熱衷房地產開發，華人在美國建築界貢獻日益增加，應該有華人精英得到彰顯。

美國華人建築公會11日在聖蓋博喜來登舉辦年度華人建築卓越獎頒獎典禮，圖為全美總會...
美國華人建築公會11日在聖蓋博喜來登舉辦年度華人建築卓越獎頒獎典禮，圖為全美總會主席姜曉東（後排左三）和來賓及會員合影。（記者張宏／攝影）

今年九個卓越獎獲得者和公司分別是Inno Metal Studs Corp (Manufacturing)、Esther Yang (Architecture)、ZWP International (Architecture)、American First Construction (Construction)、Ateck Construction (Construction)、Grandview Construction (Development)、New Empire Corp (Development)、WZ Phillips LLC (Development)、Right Time Development & EVERCREST Development & Management(Development)。

華人 眾議員 聖蓋博

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