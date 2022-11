學校教亞裔史？槍枝該怎麼管？ 少年辯時政

第五屆美國青少年演講比賽12日在聖蓋博市休閒中心舉辦,南加州初中及高中近40位選手進行了三小時辯論比賽。(記者楊青/攝影)

「亞裔 美國人歷史是否應該納入教科書裡?」「槍枝擁有權及槍枝管制的對比:如何正確平衡?」第五屆美國青少年演講比賽12日在聖蓋博市休閒中心舉辦,來自南加州 各地的初中及高中將近40位少年選手對兩個時政議題進行了三小時的辯論比賽。

比賽分爲兩個組別,每位選手有三分鐘時間,包括觀點闡述、分析、舉例、總結陳詞等等。初中组主題為「亞裔美國人的歷史是否應該納入教科書裡?Should Asian American History Be Added to School Textbook」;高中/大學组主題為「槍枝擁有權及槍枝管制的對比:如何正確平衡?Gun Right VS Gun Control: What is the Right Balance」。

主辦單位表示今年是連續第五年舉辦演講比賽,2020年因疫情 嚴峻曾改在線上舉辦,同學們也感受了不一樣的比賽方式。去年疫情趨緩,改回到現場比賽。今年美國基本上走出疫情陰霾,學生們參賽非常踴躍,報名人數比往年增長三成,家長們也非常支持。

政治聯盟主席盧春雨表示,鼓勵年輕一代尤其是亞裔族群和華二代青少年討論熱門話題,表達自己觀點,培養溝通和領導能力,增加社會責任感,同時也讓年輕一代有機會展現辯論潛力和才華。今年選擇的比賽話題,都是熱門且有深度的話題,參賽選手可以很好發揮。他表示,此次比賽共有38位學生報名,37位到場,初中24人,高中13人。

亞美權益促進會主席孫立清指出,每次辯論會都得到熱烈反響,尤其是2022年期中選舉剛結束,參賽選手很多是本次選舉的義工,參加各地助選活動,不僅鼓勵他們參與政治,而且鼓勵孩子們鍛鍊表達能力,很高興看到愈來愈多的年輕人對政治議題充滿熱情和興趣。

華裔平等權益協會主席江志鎬強調,演講比賽有助於培養和提高學生口語技能,激發展示英語演講才藝的熱情,使學生在演講中盡情揮灑自己的才華。

前加州眾議員伍國慶、阿罕布拉市長Adele Stadler 、作家Cheryl Cabot 、巴沙迪那社區學院理事王耀正、哈佛大學畢業的律師Kenny Chuang等擔任評委。聖蓋博市長丁言愉,阿凱迪亞市議員當選人王愛琳出席了活動。喜瑞都市計劃委員黃正芬負責講解評分標準,演講內容40%,演講技巧及表達能力30%,演講整體效果30%。兩組比賽總獎金1200元,各組前三名均獲得助學獎金。初中組因報名人數踴躍,主辦單位特別增加優勝獎以資鼓勵。

經過熱烈比賽,各組優勝揭曉。初中組冠軍Guanren Wang,亞軍Mona Boyd,季軍Alexandra Ling,優勝Linda Kou、Ivy Ly、Kennedy Vo;高中組冠軍Mira Jiang,亞軍Max Cheung,季軍Pengxian Tian。

賽後擔任評委的民選官員,分別對參賽選手的綜合表現總結點評及建議,也從演講的理論和技巧方面對參賽者講評,對主辦單位舉辦此項凝聚社會的活動給予肯定和鼓勵,希望繼續開展下去。