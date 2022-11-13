亞洲國際電影節開幕 洛城星光閃閃

女演員紀培慧和台灣導演樓一安（記者劉子為/攝影）

洛杉磯市西木區的AMC電影院 11月9日晚搭起了紅毯，人潮湧動，星光璀璨，這是2022亞洲國際電影節開幕式，20部影片將角逐第95屆奧斯卡 最佳外語片，多部影片入圍 第80屆金球獎最佳非英語電影獎。

影音：記者劉子為製作

當晚走紅毯的嘉賓主要是來自亞洲地區的電影創作者及演員，較為華人熟悉的有來自台灣的導演樓一安，其電影「該死的阿修羅」將代表台灣角逐奧斯卡最佳外語片，亦是本次電影節的閉幕影片；還有新加坡導演何書銘，其作品「花路阿朱媽」也將代表該國參賽奧斯卡。

亞洲國際電影節執行理事Georges Chamchoun和中國大陸女演員孟瑤。（記者劉子為/攝影）

走紅毯的嘉賓除了電影人，也不乏網紅和贊助商，俊男靚女如雲。嘉賓們都打扮得光鮮亮麗，在閃光燈亮起的瞬間，展現出他們最有魅力的一面。

走紅毯後是開幕儀式和首映影片，原定放映由金來沅、李鍾碩主演的韓國電影「分貝」，本是該片全球首映，遺憾的是該電影無法如期而至。因「魷魚遊戲」火遍全球的李政宰自導自演的電影「獵首密令」壓軸，雖然該電影並非首映，但現場觀眾們的反應仍十分激動。

值得一提的是，當晚盛裝出席紅毯拍照的人群中，也不乏和電影節無關的過客。一位知情人士透露，這樣光鮮的場合常會有人「蹭紅毯」拍照，很多是人氣不高的網紅，借紅毯的背景出片。

油管網紅Kieun Choi外貎清秀，儀態端莊。（記者劉子為/攝影）

亞洲國際電影節（AWFF）創立於2015年，其宗旨是將優秀的亞洲電影作品展現給國際主流電影界。在跨文化合作下，至今已有來自中國、台灣、日本、韓國、印度、俄羅斯等50個亞洲國家及地區的作品參選。所有入圍的電影都會通過美國影藝學院（奧斯卡），好萊塢外國記者協會，以及相關的電影工會播放，從而獲得更多媒體的曝光，以及爭取更多獲獎的機會。

亞洲國際電影節執行理事Georges Chamchoun在開場致詞中表示，本屆電影節的主題是「連結的力量」，亞洲電影一直在發展，希望把更多優秀的亞洲電影帶給世界。

本屆參與亞洲國際電影節的影片中，將有20部會代表其國家角逐第95屆奧斯卡最佳國際影片，多部影片入圍了第80屆金球獎最佳非英語電影獎。本屆電影節為期十天，於11月10日至16日期間在瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）的AMC電影院等地進行。