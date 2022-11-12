LAX航空職業日 逾千學生接觸專業知識

學生們近距離了解飛機和行業信息。（LAX提供）

超過1000名學生近日在洛杉磯國際機場LAX 航空職業日學習行業知識。來自洛杉磯當地千名高中生，日前在洛杉磯國際機場參加第七屆年度LAX航空職業日，學生們參觀商用飛機和觀看設備演示，同時和多家航空公司的代表交流。

洛杉磯世界機場 (LAWA)首席執行官賈斯汀．埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，現在航空業正在尋找下一代員工，來擔任數千個關鍵職位，希望這個活動能幫助學生參與航空業，為其提供難以置信的職業機會。航空公司飛行員、空乘人員和機械師等職業，都是為大家所知的。但航空業還提供許多不同的職業，涉及科學技術、工程、建築、建築和眾多服務的職業。學生們在航空日學習的許多職業，都與 STEM（科學、技術、工程、數學）課程有關，鼓勵所有對這些學科感興趣的人，近距離了解航空產業和發現相關行業未來的機會。

超過1000名學生在LAX航空職業日學習行業知識。（LAX提供）

學生們還參與了由航空公司飛行員組成的小組討論，美國航空公司的波音787、達美航空公司和聯合航空公司的波音757，及捷藍航空公司的空中巴士A320商用飛機，為學生們開放參觀。這些航空公司代表在現場和學生們討論交流，同時學生可了解更多關於聯邦機構工作的信息，包括聯邦航空管理局（FAA）、美國海關和邊境保護局 （CBP） 和運輸安全管理局（TSA）。

學生們來自洛杉磯聯合學區的12所學校，和一些航空學校、當地社區學院和州立大學洛杉磯分校，洛杉磯機場警察 、洛杉磯消防局和加州公路巡警局，也為學生展示各種設備，並向學生們講述急救人員在航空中的作用。