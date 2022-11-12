我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

LAX航空職業日 逾千學生接觸專業知識

記者張宏／洛杉磯即時
學生們近距離了解飛機和行業信息。（LAX提供）
學生們近距離了解飛機和行業信息。（LAX提供）

超過1000名學生近日在洛杉磯國際機場LAX航空職業日學習行業知識。來自洛杉磯當地千名高中生，日前在洛杉磯國際機場參加第七屆年度LAX航空職業日，學生們參觀商用飛機和觀看設備演示，同時和多家航空公司的代表交流。

洛杉磯世界機場 (LAWA)首席執行官賈斯汀．埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，現在航空業正在尋找下一代員工，來擔任數千個關鍵職位，希望這個活動能幫助學生參與航空業，為其提供難以置信的職業機會。航空公司飛行員、空乘人員和機械師等職業，都是為大家所知的。但航空業還提供許多不同的職業，涉及科學技術、工程、建築、建築和眾多服務的職業。學生們在航空日學習的許多職業，都與 STEM（科學、技術、工程、數學）課程有關，鼓勵所有對這些學科感興趣的人，近距離了解航空產業和發現相關行業未來的機會。

超過1000名學生在LAX航空職業日學習行業知識。（LAX提供）
超過1000名學生在LAX航空職業日學習行業知識。（LAX提供）

學生們還參與了由航空公司飛行員組成的小組討論，美國航空公司的波音787、達美航空公司和聯合航空公司的波音757，及捷藍航空公司的空中巴士A320商用飛機，為學生們開放參觀。這些航空公司代表在現場和學生們討論交流，同時學生可了解更多關於聯邦機構工作的信息，包括聯邦航空管理局（FAA）、美國海關和邊境保護局 （CBP） 和運輸安全管理局（TSA）。

學生們來自洛杉磯聯合學區的12所學校，和一些航空學校、當地社區學院和州立大學洛杉磯分校，洛杉磯機場警察、洛杉磯消防局和加州公路巡警局，也為學生展示各種設備，並向學生們講述急救人員在航空中的作用。

洛杉磯國際機場 LAX 警察

上一則

中國信託銀行天普市分行開幕 定存年利率4%

下一則

國科會海外學術研討會連2個月舉辦 深化台美科技交流

延伸閱讀

馮小剛洛杉磯豪宅 八年增值近40%

馮小剛洛杉磯豪宅 八年增值近40%
華航7+4航班 14日起開始

華航7+4航班 14日起開始
加州州立大學洛杉磯分校 秋季招生

加州州立大學洛杉磯分校 秋季招生
華航連獲3項殊榮 台美商會稱讚

華航連獲3項殊榮 台美商會稱讚
美國飛虎隊飛行員之女 11/13談中國尋父足跡旅程

美國飛虎隊飛行員之女 11/13談中國尋父足跡旅程
LAX危險品洩漏 3人微恙 1命危

LAX危險品洩漏 3人微恙 1命危

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的