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澳門總商會頒獎學金、慈善籌款 百人慷慨解囊

記者楊青／阿罕布拉報導
南加澳門籍華人大多能歌善舞，包括不少僑領在内的澳門人都唱得一口很棒的卡拉OK或越劇，今年獎學金頒獎和慈善晚會氣氛更盛往年，讓人感受到年底節日已提前到來。（記者楊青／攝影）
南加澳門籍華人大多能歌善舞，包括不少僑領在内的澳門人都唱得一口很棒的卡拉OK或越劇，今年獎學金頒獎和慈善晚會氣氛更盛往年，讓人感受到年底節日已提前到來。（記者楊青／攝影）

因新冠疫情被迫停擺一年的美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會，10月23日盛大舉辦2022優秀高中畢業生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會，2022及2021年共14名優秀華人學生獲得獎金及獎狀，南加州各地將近150名善長仁翁參加晚會並慷慨解囊，為新一年慈善助學籌款。

美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會，10月23日盛大舉辦2022優秀高中畢業生...
美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會，10月23日盛大舉辦2022優秀高中畢業生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會，2022及2021年共14名優秀華人學生獲得獎金及獎狀。前右五為基金會會長黃維剛，前左三為總商會會長陳康寧。（澳門總商會提供）

疫情前成立的澳門總商會基金會，每年舉辦優秀學子及清寒學生獎助學金評選活動，總商會和獎學基金會通過慈善籌款，以及商會負責人自掏腰包等多種方式，籌集獎助學金，支持優秀華人高中畢業生繼續勤奮向學。今年共有五名優秀學生獲得獎學金，前三名分別為Kyle Chen、Gloria Li、Ryan Tan，分獲獎金3000元javascript:void(0);、2000元和1000元；Alex Lai、Chin Kan Chan獲優勝獎，分獲獎金500元。

去年，共有九名優秀高中畢業生獲得該基金會獎學金，其中Curtis Chen、Catherine Or、Oliver Wang分別獲得前三名，William Kam、Weichi Yang、Bernice Li、Kaila Lou、Anqi wu、Amos Book獲得優勝獎金。由於去年疫情依然嚴重沒有舉辦獎學金頒獎儀式，去年獲獎學生以及家長當天也獲邀參加晚會，分享華人子弟教育經驗。

美國澳門總商會會長陳康寧醫師、澳門總商會基金會會長暨前蒙特利公園市市長黃維剛等，參加當天晚會並向獲獎學生頒獎。

南加澳門籍華人大多能歌善舞，包括不少僑領在内的澳門人都唱得一口很棒的卡拉OK或越劇，今年也繼續沿襲歌舞籌款傳統，明星演唱、觀眾現場K歌、武功比賽、集體交誼舞，氣氛更盛往年。

澳門 華人 疫情

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