澳門總商會頒獎學金、慈善籌款 百人慷慨解囊

南加澳門籍華人大多能歌善舞，包括不少僑領在内的澳門人都唱得一口很棒的卡拉OK或越劇，今年獎學金頒獎和慈善晚會氣氛更盛往年，讓人感受到年底節日已提前到來。（記者楊青／攝影）

因新冠疫情 被迫停擺一年的美國澳門 總商會及澳門總商會獎學基金會，10月23日盛大舉辦2022優秀高中畢業生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會，2022及2021年共14名優秀華人 學生獲得獎金及獎狀，南加州各地將近150名善長仁翁參加晚會並慷慨解囊，為新一年慈善助學籌款。

美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會，10月23日盛大舉辦2022優秀高中畢業生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會，2022及2021年共14名優秀華人學生獲得獎金及獎狀。前右五為基金會會長黃維剛，前左三為總商會會長陳康寧。（澳門總商會提供）

疫情前成立的澳門總商會基金會，每年舉辦優秀學子及清寒學生獎助學金評選活動，總商會和獎學基金會通過慈善籌款，以及商會負責人自掏腰包等多種方式，籌集獎助學金，支持優秀華人高中畢業生繼續勤奮向學。今年共有五名優秀學生獲得獎學金，前三名分別為Kyle Chen、Gloria Li、Ryan Tan，分獲獎金3000元javascript:void(0);、2000元和1000元；Alex Lai、Chin Kan Chan獲優勝獎，分獲獎金500元。

去年，共有九名優秀高中畢業生獲得該基金會獎學金，其中Curtis Chen、Catherine Or、Oliver Wang分別獲得前三名，William Kam、Weichi Yang、Bernice Li、Kaila Lou、Anqi wu、Amos Book獲得優勝獎金。由於去年疫情依然嚴重沒有舉辦獎學金頒獎儀式，去年獲獎學生以及家長當天也獲邀參加晚會，分享華人子弟教育經驗。

美國澳門總商會會長陳康寧醫師、澳門總商會基金會會長暨前蒙特利公園市市長黃維剛等，參加當天晚會並向獲獎學生頒獎。

南加澳門籍華人大多能歌善舞，包括不少僑領在内的澳門人都唱得一口很棒的卡拉OK或越劇，今年也繼續沿襲歌舞籌款傳統，明星演唱、觀眾現場K歌、武功比賽、集體交誼舞，氣氛更盛往年。