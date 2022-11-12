國科會海外學術研討會連2個月舉辦 深化台美科技交流

經文處科技組組長陳嘉元於活動中分享心得。（經文處科技組提供）

為善用海外科技社團與學會的網絡人脈，結合地緣與專業優勢，增進台灣與國際間學術、產業及技術交流，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處科技組與轄區的專業學術團體，共同舉辦海外學術研討會。

駐洛杉磯科技組組長陳嘉元（暫兼任駐休士頓經文處科技組組長）指出，藉由國科會專案補助，科技組分別與轄區主要台裔科技社團，於9月到10月兩個月期間，共辦理六場海外學術研討會，從洛杉磯到聖地牙哥，從芝加哥到達拉斯，聚焦在台美科技深度交流。

陳嘉元指出，主辦會議社團不僅提供相關科技應用場域，安排邀請台美學產界專家演講，同時引進創新思維，鏈結學術與產業，促成國際化跨領域交流。其中一場研討會主辦單位南加 玉山科技協會理事長余寧寧，特別邀請來自台美新創團隊，進行風險投資競賽簡報，並安排重要投資人擔任評審，「南加玉山基金會」也贊助競賽獲勝者獎金，鼓勵優秀年輕人創業成功。

此外，前中央研究院院長翁啟惠院士、BioLegend創辦人賴正光，與Pfizer、AbbVie、Nvidia、Illumina、Fate Therapeutics等國際大廠，以及來自學術界，包括洛杉磯加州大學 (UCLA)、南加州大學(USC)、西達賽奈醫療中心(Cedars-Sinai Medical Center)、安德森癌症中心(MD Anderson CancerCenter)、德州大學西南醫學中心(UT Southwest Medical Center)、休士頓衛理公會研究所 (Houston Methodist Research Institute) 等專家主管，受邀於會議中作專題演講或分享，並透過主辦單位安排的網絡和參與的專家學人進行交流。