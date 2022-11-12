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期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

華人女婿藍登無奈交棒議長

記者陳懿╱綜合報導
加州民主黨眾議員里瓦斯（左）和眾議長藍登為選舉鬧得不和。（美聯社）
加州民主黨眾議員里瓦斯（左）和眾議長藍登為選舉鬧得不和。（美聯社）

經過五個月的幕後爭奪和另外六小時的閉門會議，加州議會民主黨10日同意進行漫長的過渡，新當選的眾議長瑞瓦斯（Robert Rivas）將於明年6月接替現任議長安東尼．藍登（Anthony Rendon）。兩位拉丁裔民主黨政治人物也為這次選舉鬧得不和。

今年42歲的瑞瓦斯來自聖貝尼度縣（San Benito County），他於2018年當選為州眾議員，先前曾在聖貝尼度縣縣政委員會任職八年。和藍登不干涉的管理風格相反，瑞瓦斯激進的處事方式，預計會影響未來那些法案可以通過，以及各專業委員會的職位任命。

據悉，當瑞瓦斯宣布已經獲得了成為議長的足夠支持票數時，曾經和藍登發生了衝突。藍登也不否認此事，他解釋能夠交接以及適應過度的時間太過短暫。在8日舉行的加州期中選舉，藍登又以63.2%的高票連任成功。

藍登於2016年1月11日當選加州眾議會議長，在位七年，也是自1990年代以來最長的眾議長任期。而且，藍登還是華人女婿，夫人林安妮( Annie Lam）是越華裔，曾在華裔眾議員趙美心（Judy Chu）辦公室任助理。

通常，立法機關的領導層變動都是私下協商，然後由即將卸任的領導人在聲明中公開。而正式的投票會在新的立法會議召開時進行，今年的投票時間為12月5日。

加州 眾議員 投票

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