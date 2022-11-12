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胡潤美國U30峰會 表揚優秀華青

記者趙健／洛杉磯報導
馬世雲在晚會上致辭。（記者趙健╱攝影）
馬世雲在晚會上致辭。（記者趙健╱攝影）

胡潤美國U30峰會(Hurun America U30 Summit)11月10日在洛杉磯比佛利費爾蒙世紀廣場（Fairmont Century Plaza）舉行，加州財務長馬世雲（Fiona Ma）出席頒獎晚會並致辭。

今年胡潤美國U30峰會主題為「Journey to the Future」 （ 遠行）主題，為30歲以內傑出年輕企業家和創業者們頒獎。此次峰會由遊戲社交平台E-Pal贊助，分為商業高峰論壇和頒獎晚宴兩個部分，多位政界和商界名人到場。論壇主題分享覆蓋了目前年輕人創業的熱門投資領域，例如Web3.0、女性領導力、網紅經濟等多個板塊，並在頒獎晚宴上頒發了「30歲以下創業領袖獎」、「Web3.0創新獎」等多個獎項。

會上，加州財務長馬世雲致辭說：「加州這個名字一直以來代表著多樣性，更代表了企業家精神和實幹態度。正是這些激勵和影響著一批批來加州追夢的人，走向成功。在加州，獲得成功無關於你的父母是誰、出生在哪裡、口袋裡有多少錢；而是取決於你的思想和自身的能量。這些才是我們加州人的競爭力。加州作為美國最大的經濟體之一， 有矽谷、好萊塢等適合年輕的創業者成長的地方，我們也一直積極致力於為他們提供更好的環境，歡迎並且吸引更多的創業者到加州來。」

在峰會講座中，Hydroplane的創始人Anita Sengupta博士分享了氫燃料電池技術在交通、航空方面的運用。相比於傳統能源，氫燃料電池技術不僅對環境保護有很大作用，並且有相當可觀的經濟價值，成本僅是傳統能源的30%。晚會期間，會場還獻上了燈光秀、古箏秀以及舞蹈表演，各類節目精彩紛呈。

胡潤U30峰會是胡潤集團旗下專為年輕人創建的高峰論壇。今年以來，已在加拿大、英國和澳洲成功舉辦了不同主題的論壇活動，此後也還會在印度、中國、阿拉伯聯合大公國（UAE）等地區繼續舉辦。自1999年以來，胡潤集團一直致力於促進創業者精神，每年在全球各地舉辦近百場極具高端社交與公關價值的精彩交流活動，通過體驗營銷，精準聚焦有影響力的意見領袖圈層。作為胡潤集團的創始人，胡潤（Rupert Hoogewerf）在晚會現場說：「我們創造了一個讓年輕企業家展示自己能力的平台，讓世界看到了他們改變世界的力量。」

獲獎青年企業家。（記者趙健╱攝影）
獲獎青年企業家。（記者趙健╱攝影）

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