胡潤美國U30峰會 表揚優秀華青

馬世雲在晚會上致辭。（記者趙健╱攝影）

胡潤美國U30峰會(Hurun America U30 Summit)11月10日在洛杉磯比佛利費爾蒙世紀廣場（Fairmont Century Plaza）舉行，加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）出席頒獎晚會並致辭。

今年胡潤美國U30峰會主題為「Journey to the Future」 （ 遠行）主題，為30歲以內傑出年輕企業家和創業者們頒獎。此次峰會由遊戲社交平台E-Pal贊助，分為商業高峰論壇和頒獎晚宴兩個部分，多位政界和商界名人到場。論壇主題分享覆蓋了目前年輕人創業的熱門投資 領域，例如Web3.0、女性領導力、網紅經濟等多個板塊，並在頒獎晚宴上頒發了「30歲以下創業領袖獎」、「Web3.0創新獎」等多個獎項。

會上，加州財務長馬世雲致辭說：「加州這個名字一直以來代表著多樣性，更代表了企業家精神和實幹態度。正是這些激勵和影響著一批批來加州追夢的人，走向成功。在加州，獲得成功無關於你的父母是誰、出生在哪裡、口袋裡有多少錢；而是取決於你的思想和自身的能量。這些才是我們加州人的競爭力。加州作為美國最大的經濟體之一， 有矽谷、好萊塢等適合年輕的創業者成長的地方，我們也一直積極致力於為他們提供更好的環境，歡迎並且吸引更多的創業者到加州來。」

在峰會講座中，Hydroplane的創始人Anita Sengupta博士分享了氫燃料電池技術在交通、航空方面的運用。相比於傳統能源，氫燃料電池技術不僅對環境保護有很大作用，並且有相當可觀的經濟價值，成本僅是傳統能源的30%。晚會期間，會場還獻上了燈光秀、古箏秀以及舞蹈表演，各類節目精彩紛呈。