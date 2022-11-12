吳程遠陳履正勝選 治安招商列重點

原先僅佔三席中只佔一席的市議會，現今由兩位華人當選。（聖市政府官網截圖）

亞裔人口高達63％的聖蓋博 市，市議會在一輪激烈的選戰後，三席的市議會由兩名華裔 拿下，其中就由前任市議員吳程遠（John Wu）、及門查卡（Denise Menchaca）再度連任，曾任聖蓋博水區（San Gabriel Water District）理事近十年的生面孔陳履正（Eric Chan）則是首度拿下市議員一職。

在近半年的選舉期、及選戰中，身為華裔候選人吳程遠、及陳履正倆人從七人選戰中脫穎而出，對此兩人除了再三感謝選民之外，對於未來想達成的目標，倆人也都分享了各自對聖市的期許。

吳程遠除了感謝選民之外，並認為自己過去對社區的付出，讓民眾以選票肯定他，雖然選舉中有些波折，但相信在民眾的參與之下越來越好。對於越來越多華人積極參政，他也樂見其成。並表示，也希望透過這次的選舉，讓大家看到自己願意參與的結果是有回報的。

在談到接下來的任期中，吳程遠及陳履正兩人皆給出正面的回覆，吳程遠表示，希望未來的四年中，讓城市內的資訊更加透明公開化、提升市區內的公共安全，並在更加強了解市民們對未來發展與市區內生存之間找到大家都能喜歡的平衡點。讓不同技藝的民眾，可以及時跟上城市的發展腳步。而未來城市勢必會在新建社區，容納更多市民。要如何讓市府財政狀況更加健全，及吸引美國主流商家進駐，以及最後一點就是讓市區內的資源以及下水道系統能夠足以負荷。在施政時讓聖市各族群都能感受到被歡迎、被認可、及被接納。這些都是他未來考慮的要點之一。

陳履正對此也抱持類似理念，並表示，上任後會積極提升城市治安水平、加強城市財政，並舉出聖市前幾年的例子，強調過去市政府在花費上並沒有仔細考量，讓財政狀況一度被加州州政府點評稱「狀況十分糟糕」。自己在上任後，會積極朝這部分努力改善。

最後一點則是，城市多元化，陳履正強調，聖市雖然繁華，但整體文化元素過於單一，娛樂項目也相當缺乏，導致年輕人口留不住。陳履正希望在未來可以仿效鄰近城市如阿罕布拉市、亞凱迪亞 市，打造出屬於自己城市內的特色文化，希望更多人前來觀光旅行。

在開票當日，倆人雖然對選情都有些緊張，但在空閒時第一時間，挨家挨戶清理選舉旗幟，希望將美麗的市容重新還給聖市市民。